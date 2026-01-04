元「Wink」のタレント相田翔子（55）が3日放送のTBSラジオ「room no.1007」（土曜後5・00）に出演。子供の頃の意外なニックネームを明かした。

「Wink」時代、「アイドルなんだけど落ち着いているイメージ」と言われた相田は「アイドルになりたいってなった訳じゃなくて、気付いたらアイドルになって大舞台に立っていたのでもう緊張しちゃって」と明かし、当時は「踊るあみんって言われてました。あみんさん大好きだったのでうれしくて」と語った。

また、子供時代のニックネームについて「悪魔ちゃん」と明かした。その理由を小学、中学時代は「私凄い三枚目で、人を笑わせたりとか、ものまねしたりするのが大好きで」とし「友達に冗談のウソをついたりする、人がびっくりするような。で、友達がキャーって言って、嘘だよんって言うのが大好きで。凄いいたずら、わんぱく、やんちゃ、お転婆で」と語った。

そのため、当時の友達からの年賀状には「“悪魔ちゃんへ”って書かれます」と笑うと共演の歌手・hitomiは「イメージと違うくないですか？天使のイメージ」、中村あゆみも「妖精ちゃんって感じ」と驚いていた。