Travis Japan、2枚目のCDシングル「陰ニモ日向ニモ」4・15発売へ 七五三掛龍也出演『ぜんぶ、あなたのためだから』挿入歌
7人組グループ・Travis Japanが、4月15日に2枚目のCDシングル「陰ニモ日向ニモ」（読み：かげにもひなたにも）を発売することが決定した。同グループ初の日本語タイトルとなっている、このほど、ニュービジュアルも解禁された。
【写真】ピースポーズで早くも息ぴったりな藤井流星＆七五三掛龍也
同楽曲はメンバーの七五三掛龍也が出演するテレビ朝日系オシドラサタデー『ぜんぶ、あなたのためだから』（毎週土曜 後11：00）挿入歌として起用されている。
形態は初回T盤・初回J盤・通常盤・FC限定盤。通常盤は初回プレス限定でスリーブケース付き、初回T／J盤には、それぞれ異なる内容、絵柄の特典映像ディスク、ステッカー・トレカセット、FC限定盤には特典映像ディスクとフォトブックが付随する。
