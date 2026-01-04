¡Ú¿·ÆüËÜ¡ÛEVIL ¤Þ¤µ¤«¤Î¼º¿ÀÇÔËÌ¡Ä»î¹ç¸å¤Ï¥Î¡¼¥³¥á¥ó¥È¡¡¥¦¥ë¥Õ¥¢¥í¥ó¤ËNEVER²¦ºÂ¸¥¾å
¡¡¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹£´Æü¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥àÂç²ñ¤Ç£Î£Å£Ö£Å£ÒÌµº¹ÊÌµé²¦¼Ô¤Î£Å£Ö£É£Ì¤Ï¡¢£²£°£²£±Ç¯Åìµþ¸ÞÎØ½ÀÆ»ÃË»Ò£±£°£°¥¥íµé¶â¥á¥À¥ë¤Î¥¦¥ë¥Õ¥¢¥í¥ó¡Ê£²£¹¡Ë¤ËÇÔ¤ì¡¢½éËÉ±Ò¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¡£
¡¡Îò»ËÅª¤Ê¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤ÎÂÐÀïÁê¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿£Å£Ö£É£Ì¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê°¹Ô¤¶¤ó¤Þ¤¤¤Ç»î¹ç¤òÅ¸³«¡£¶Ë°·³ÃÄ¡Ö¥Ï¥¦¥¹¡¦¥ª¥Ö¡¦¥È¡¼¥Á¥ã¡¼¡Ê£È¡¥£Ï¡¥£Ô¡Ë¡×¤Î²ðÆþ¹¶·â¤ÇÎ®¤ì¤ò¤Ä¤«¤à¤È¡¢¥É¥ó¡¦¥Õ¥¡¥ì¤Î¥Æ¡¼¥Ö¥ëÁò¤Ç¥°¥í¥Ã¥®¡¼¾õÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¦¥ë¥Õ¤Ø¥é¥ê¥¢¡¼¥È¤òÈ¯¼Í¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï£Å£Ö£É£Ì¡ÊÊÑ·¿Âç³°´¢¤ê¡Ë¤ÎÂÎÀª¤ØÆþ¤Ã¤Æ·è¤á¤Ë¤«¤«¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤ò¥¦¥ë¥Õ¤«¤é¤Ê¤ó¤È½½»ú¸Ç¤á¤ÇÊÖ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£Î¾¼ê¤ò¥Û¡¼¥ë¥É¤·¡¢¥®¥ê¥®¥ê¤ÇÂÑ¤¨¤ë¤¬¡¢º£ÅÙ¤Ï»°³Ñ¹Ê¤á¤Ë°Ü¹Ô¤µ¤ì¤ë¡£Ç´¤Ã¤¿¤¬¡¢£Å£Ö£É£Ì¤Ï¼º¿À¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¥¹¥È¥Ã¥×¤ÇÇÔËÌ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤Î£Å£Ö£É£Ì¤Ï¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë»Ñ¤ò¸½¤µ¤º¡¢¥Î¡¼¥³¥á¥ó¥È¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤Ç¥¿¥¤¥È¥ëÃ¥¼è¤È¤¤¤¦àÂç¶âÀ±á¤ò¥¦¥ë¥Õ¤Ë¸¥¾å¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£