2026Ç¯1·î8Æü¤«¤éTBS¤Û¤«¤Ë¤ÆTV¥¢¥Ë¥áÊüÁ÷³«»Ï¡ª¡Ø¥·¥ã¥ó¥Ô¥Ë¥ª¥ó¤ÎËâ½÷¡Ù¥Î¥ó¥¯¥ì¥¸¥Ã¥ÈÈÇ¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¡õ¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°±ÇÁü¤òÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®¤ËÀè¶î¤±¤Æ¸ø³«¡ª
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
¡Ø³Ø±à¥¢¥ê¥¹¡Ù¤òÂåÉ½ºî¤Ë»ý¤Ä¡¢Èõ¸ýµÌ¤Ë¤è¤ë¡Ø¥·¥ã¥ó¥Ô¥Ë¥ª¥ó¤ÎËâ½÷¡Ù¡£
ËÜºî¤Ï2019Ç¯¤è¤êÇòÀô¼Ò¡¦¡Ö¥Þ¥ó¥¬Park¡×¤Ë¤ÆÏ¢ºÜÃæ¤ÎÌ¡²èºîÉÊ¡£¼ç¿Í¸ø¡¦¥ë¡¼¥Ê¤Ï¿¨¤ì¤¿¤êÊâ¤¤¤¿¤ê¤·¤¿¤È¤³¤í¤ËÆÇ¥¥Î¥³¤¬À¸¤¨¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢ÅÇ¤¯Â©¤äÈéÉæ¤Ë¤ÏÆÇ¤¬º®¤¸¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÆÃ°ÛÂÎ¼Á¤ÎËâ½÷¡£¿Í¡¹¤ÏÈà½÷¤ò¡È¥·¥ã¥ó¥Ô¥Ë¥ª¥ó¤ÎËâ½÷¡É¤È¸Æ¤Ó¶²¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢°ìÊý¤Î¥ë¡¼¥Ê¤Ï¿Í´Ö¤ÎÊë¤é¤·¤Ø¤ÎÆ´¤ì¤ò¶»¤ËÊú¤¤¤Æ¤Ò¤Ã¤½¤ê¤ÈÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê¿Í¤Î²¹¤â¤ê¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¸ÉÆÈ¤Ê¿´Í¥¤·¤¤¹õËâ½÷¡¦¥ë¡¼¥Ê¤È¡¢¤½¤ì¤ò¼è¤ê´¬¤¯¿Í¡¹¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¡¢Îø¤ÈËÁ¸±¤È´¶Æ°¤ÎËâË¡¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¤¬¡Ø¥·¥ã¥ó¥Ô¥Ë¥ª¥ó¤ÎËâ½÷¡Ù¡£2024Ç¯12·î¤ËTV¥¢¥Ë¥á²½¤Î·èÄê¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë¤È¡¢SNS¤òÃæ¿´¤ËÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤¤¤è¤¤¤è1·î8Æü¤«¤éÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ëTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥·¥ã¥ó¥Ô¥Ë¥ª¥ó¤ÎËâ½÷¡Ù¡£
¤³¤ÎÅÙ¡¢ÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®¤ËÀè¶î¤±¤Æ¡¢¥Î¥ó¥¯¥ì¥¸¥Ã¥ÈÈÇ¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¡õ¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°±ÇÁü¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
ËÜºî¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°±ÇÁü¤Ï¥ë¡¼¥Ê»ëÅÀ¡¢¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°±ÇÁü¤Ï¥ê¥¼»ëÅÀ¤ÇÉÁ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì°õ¾ÝÅª¤Ê±ÇÁü¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢±Æ³¨¤ÇÉ½¸½¤µ¤ì¤¿°Å¤¤¿¹¤ÎÃæ¤Ë¥¥é¥¥é¤Èµ±¤¯¸÷¤¬Éñ¤¦É÷·Ê¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤ÎÃæ¤ËÐÊ¤à¥ë¡¼¥Ê¤ÏÍ¥¤·¤¯Èù¾Ð¤ß¡¢¥í¥¹¤Ë¤è¤ë¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î¡ÖËâË¡»È¤¤¤ÎÆüµ¡×¤Î¶ÊÄ´¤È¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ¸¸ÁÛÅª¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤ËÇò¤¯ÌÀ¤ë¤¤¿¹¤¬ÉñÂæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ë¡¼¥Ê¤Î»Ñ¤òÃµ¤¹¥ê¥¼¤ÎÍÍ»Ò¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¤¹¡£¥ê¥¼¤Ï¤è¤¦¤ä¤¯¥ë¡¼¥Ê¤ò¸«¤Ä¤±¾Ð´é¤ÇÏÃ¤·¤«¤±¤ë¤¬¡¢¤½¤³¤Ç¥ë¡¼¥Ê¤Î»Ñ¤ÏÌ¸»¶¡£Ms.OOJA¤Ë¤è¤ë¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¼çÂê²Î¡Ö·¯¤Ï¡×¤ÎÍ¥¤·¤¯Ñ³¤¤Ê·°Ïµ¤¤¬¥Þ¥Ã¥Á¤·¤¿±ÇÁü¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥·¥ã¥ó¥Ô¥Ë¥ª¥ó¤ÎËâ½÷¡Ù¤Ï¡¢TBS¤Ë¤Æ2026Ç¯1·î8Æü(ÌÚ)¿¼Ìë1»þ58Ê¬¡Á¡¢BS11¤Ë¤Æ2026Ç¯1·î9Æü(¶â)¤è¤ë11»þ00Ê¬¡ÁÊüÁ÷³«»Ï¡£¤Þ¤¿¡¢d¥¢¥Ë¥á¥¹¥È¥¢¡¢Hulu¤Ë¤Æ2026Ç¯1·î8Æü(ÌÚ)¿¼Ìë3»þ00Ê¬¡ÁÀè¹ÔÇÛ¿®¤¬·èÄê¡ª¤½¤Î¤Û¤«ÇÛ¿®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç¤â½ç¼¡ÇÛ¿®³«»Ï¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢TBS¡¦BS11¤Ç¤Î½é²ó¤ÎÊüÁ÷¤Ï1»þ´Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë(2ÏÃÏ¢Â³)¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡ª¥ë¡¼¥Ê¤¬¥ê¥¼¤Ë½Ð²ñ¤¦Á°¤ÎÁ°Æüëý¤È¤Ê¤ëÊª¸ì¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£
¡üºîÉÊ¾ðÊó
¡Ø¥·¥ã¥ó¥Ô¥Ë¥ª¥ó¤ÎËâ½÷¡Ù
2026Ç¯1·î¤«¤éTBS¡¦BS11¤Ë¤Æ
½é²ó1»þ´Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë(2ÏÃÏ¢Â³)ÊüÁ÷¡õÇÛ¿®·èÄê¡ª
TBS¡§2026Ç¯1·î8Æü(ÌÚ)¿¼Ìë1»þ58Ê¬¡Á¡¡Âè1ÏÃ¡õÂè2ÏÃÊüÁ÷
BS11¡§2026Ç¯1·î9Æü(¶â)¤è¤ë11»þ00Ê¬¡Á¡¡Âè1ÏÃ¡õÂè2ÏÃÊüÁ÷
AT-X¡§2026Ç¯1·î12Æü(·î)¤è¤ë11»þ00Ê¬¡Á¡¡Âè1ÏÃÊüÁ÷
2026Ç¯1·î19Æü(·î)¤è¤ë11»þ00Ê¬¡Á¡¡Âè2ÏÃÊüÁ÷
(¥ê¥Ô¡¼¥ÈÊüÁ÷¡§Ëè½µ¿åÍË¤¢¤µ11»þ00Ê¬¡Á / Ëè½µ¶âÍË¤´¤´5»þ00Ê¬¡Á)
d¥¢¥Ë¥á¥¹¥È¥¢¡¢Hulu¤Ë¤ÆÀè¹ÔÇÛ¿®·èÄê¡ª
d¥¢¥Ë¥á¥¹¥È¥¢¡¢Hulu¡§2026Ç¯1·î8Æü(ÌÚ)¿¼Ìë3»þ00Ê¬¡Á
¤½¤Î¤Û¤«ÇÛ¿®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç¤â½ç¼¡ÇÛ¿®³«»Ï
¡ã¥¤¥ó¥È¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡ä
¹õ¤¤¿¹¤Î±ü¿¼¤¯¡¢
ÆÇ¥¥Î¥³¤Î¤ª²È¤Ë¤Ò¤Ã¤½¤ê¤È¡¢
¥ë¡¼¥Ê¤È¤¤¤¦°ì¿Í¤ÎËâ½÷¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Èà½÷¤¬¿¨¤ì¤¿¤êÊâ¤¤¤¿¤ê¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ë¤ÏÆÇ¥¥Î¥³¤¬À¸¤¨¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢
ÅÇ¤¯Â©¤äÈéÉæ¤Ë¤ÏÆÇ¤¬º®¤¸¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³¹¤Î¿ÍÃ£¤ÏÈà½÷¤ò¡È¥·¥ã¥ó¥Ô¥Ë¥ª¥ó¤ÎËâ½÷¡É¤È¸Æ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
¹õËâ½÷¤È¤·¤Æ¶²¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÈà½÷¤Ë¡¢¶á¤Å¤¯¼Ô¤ÏÃ¯°ì¿Í¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¥ë¡¼¥Ê¤Ïº£Æü¤âÌô¤òÇä¤ë¤¿¤á¤Ë³¹¤Ø¤È¸þ¤«¤¤¤Þ¤¹¡£
Èà½÷¤ÎÌô¤ÏËüÇ½Ìô¤È¤·¤ÆÂç¿Íµ¤¤Ç¡¢
¼ê¤Ë¤·¤¿¿Í¤Ï¤ß¤Ê¸ý¤ò¤½¤í¤¨¤Æ´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤ò½Ò¤Ù¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¤ß¤ÊÃ¯¤¬Ìô¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«ÃÎ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¥ë¡¼¥Ê¤Ï¡¢º£Æü¤âÌô¤òºî¤êÂ³¤±¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê¤¢¤ëÆü¤Î¤³¤È¡£
¿Í¤Î²¹¤â¤ê¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¸ÉÆÈ¤Ê¥ë¡¼¥Ê¤Ë¡¢Ì´¤Î¤è¤¦¤Ê½Ð²ñ¤¤¤¬Ë¬¤ì¤Æ¡Ä¡Ä¡£
Îø¤ÈËÁ¸±¤È´¶Æ°¤ÎËâË¡¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¤¬¡¢¤¤¤ÞËë¤ò³«¤±¤ë¡ª
¨¡¨¡¤³¤ì¤Ï¡¢¿´Í¥¤·¤¤¹õËâ½÷¡¦¥ë¡¼¥Ê¤È¤½¤ì¤ò¼è¤ê´¬¤¯¿Í¡¹¤Î¡¢
¤½¤ì¤¾¤ì¤Î°¦¤ÎÊª¸ì¡£
¡ÚSTAFF¡Û
¸¶ºî¡§Èõ¸ý µÌ¡Ö¥·¥ã¥ó¥Ô¥Ë¥ª¥ó¤ÎËâ½÷¡×¡ÊÇòÀô¼Ò¡¦¡Ö¥Þ¥ó¥¬Park¡×Ï¢ºÜ¡Ë
´ÆÆÄ¡§µ×ÊÝÍÎÍ´
¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§³Á¸¶Í¥»Ò
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§¾¾¸µÈþµ¨
Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§ÈÓÅçÍ³¼ù»Ò
ÇØ·ÊÈþ½Ñ¡§¥ï¥ó¥À¡¼¥é¥ó¥É
¿§ºÌÀß·×¡§ÅçÊý°¡Ìð»Ò
»£±Æ´ÆÆÄ¡§º£Àô½¨¼ù
²»¶Á´ÆÆÄ¡§º£ÀôÍº°ì
²»¶ÁÀ©ºî¡§¥°¥í¡¼¥Ó¥¸¥ç¥ó
ÊÔ½¸¡§Ý¯°æ¿ò
²»³Ú¡§¤Ï¤Þ¤¿¤±¤·
²»³ÚÀ©ºî¡§Æü²»
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§ñ¦É÷¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹¡ßQzil.la
¡ÚCAST¡Û
¥ë¡¼¥Ê¡§ÇòÀÐÀ²¹á
¥ê¥¼¡§ºç¸¶Í¥´õ
¥¯¥í¡¼¥É¡§Ê¡Åç½á
¥ß¥Î¥¹¡§²ÃÆ£±ÑÈþÎ¤
¥á¥ê¥Î¡¼¡§²¬ºéÈþÊÝ
¥·¥·¥£¡§Ê¡Ô¤ÈþÎ¤
¥¢¥ó¥ê¡§ÀéÍÕæÆÌé
MUSIC
¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î¡§¥í¥¹¡ÖËâË¡»È¤¤¤ÎÆüµ¡×
¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¼çÂê²Î¡§Ms.OOJA¡Ö·¯¤Ï¡×
©Èõ¸ýµÌ¡¦ÇòÀô¼Ò¡¿¡Ö¥·¥ã¥ó¥Ô¥Ë¥ª¥ó¤ÎËâ½÷¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¡Ø¥·¥ã¥ó¥Ô¥Ë¥ª¥ó¤ÎËâ½÷¡Ù¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://champignon-pr.com/