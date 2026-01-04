劇団ひとり「みごとな正月太り」明かす 正月経て4キロ増告白 体重推移のグラフも公開「ひとりさんが歌い始めた時の視聴率のグラフかと思いました」
お笑い芸人で作家の劇団ひとり（48）が4日、自身のXを更新。正月太りを告白した。
【写真】「ひとりさんが歌い始めた時の視聴率のグラフかと」劇団ひとりが公開した体重のグラフ
ひとりは「あらら。みごとな正月太り。元に戻る頃にはまたお正月」と書き出し、体重と思われるグラフを公開。グラフでは12月27日は70.4キロだったのに対し、4日は74.7キロとなっていた。
ひとりは続けて「あけましておめでとうございます。本年も宜しくお願いします」と結んだ。
この投稿には「マジ歌選手権」とハッシュタグを付けて「ひとりさんが歌い始めた時の視聴率のグラフかと思いました」といった声や「この体重のペース、株価並みですね」といったユーモアのあふれるコメントが集まった。
