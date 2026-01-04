THE RAMPAGE史上初の単独カウントダウンライブ『THE RAMPAGE COUNTDOWN LIVE 2025→2026』が、12月31日に愛知・IG Arenaにて開催された（CLにて独占PPV配信も実施）。2025年はロングスパンの『THE RAMPAGE LIVE TOUR 2025 "PRIMAL SPIDER"』で各地に熱を届けながら、メンバー各々の活動にも一段と力を入れてきた彼ら。そんな1年を締め括る本イベントは、“ファンの皆さんと過ごす大晦日”がテーマということで、クリスマス開催の『THE RAMPAGE LIVE TOUR 2025 "PRIMAL SPIDER THE FINAL" ～大暴年会～』ともひと味違う、アットホームな雰囲気に。LDHの一大イベント『LDH PERFECT YEAR 2026』の開幕を告げるイベントではあるものの、エネルギッシュなライブパートとバラエティコーナーを織り交ぜた構成となっており、メンバーたちは少し肩の力を抜いた様子で、RAVERS（THE RAMPAGEファンの呼称）と新年の幕開けを祝った。（川村壱馬は活動休止中のため欠席）

（関連：【ライブ写真あり】『THE RAMPAGE COUNTDOWN LIVE 2025→2026』の模様）

会場の大画面にオープニングVTRが流れ始めた。そこに映し出されたアナログ時計の歯車が、グループ初の単独カウントダウンを印象付ける。次の瞬間、〈新しい時代の息吹〉というフレーズがカウントダウンにピッタリな「Dream On」を歌いながら、客席からTHE RAMPAGEが登場。ボーカルの吉野北人とRIKUを先頭にして二手に分かれたメンバーたちは、興奮状態の観客の間を練り歩きステージへ。吉野が「2025年ラスト、最高の思い出を作っていきましょう！」と呼びかけると、大歓声が彼らを包み込んだ。

メインステージに集結した15人は、燃え上がる炎と共に、『THE RAMPAGE LIVE TOUR 2025 "PRIMAL SPIDER"』を通して人気曲の仲間入りを果たした「BURN」で加速していく。神谷健太が客席に向けて投げキッスをしたり、岩谷翔吾がかけていた眼鏡をずらして、カメラにアイコンタクトを送ったり、ステージの至るところで観客にアピールして、目がいくつあっても足りない状態に。同様に「16BOOSTERZ」も、間奏中にクランプを得意とする武知海青と長谷川慎がペアでダンスを披露するなど、メンバーの個性が発揮される1曲となっていた。

また、RIKUの「ここで、みなさんの大きな声を聴かせてください！」という声を合図にコール＆レスポンスが充満した「The Typhoon Eye」や、ラテン調の「Fandango」といった、1stアルバム『THE RAMPAGE』の収録曲たちは、長年グループのライブを支えてきた存在。

――デビューから間もなく9年。紆余曲折がありながらも、時には刺激し合い、時には補い合い、16人で戦ってきたTHE RAMPAGEを象徴するセットリストだと言えるだろう。その全ての時に寄り添ってくれたRAVERSへの感謝を「BE WIZ U」に込めて、前半のライブパートを締め括った。

さてここで、ライブパートの興奮が冷めやらぬ場内に、バラエティー色の強いVTRが映し出された。激しく貧乏ゆすりをしながら「このままじゃ年が越せない」と憤るのは、鈴木昂秀・浦川翔平・岩谷。リーダー兼MC担当の陣と最年少の後藤は「不満が溜まってんねん！」「カラオケ……パフォーマーだけど歌いたい。歌いたい！歌いたい！！」と叫び、山本彰吾・藤原樹・龍の「正月らしいことをしたい」という想いを受け取った武知は、「うわぁ～～～～！」と雄叫びをあげながらタンクトップを引きちぎる。沖縄出身の神谷健太と与那嶺瑠唯（ハイサイコンビ）は、そば粉アレルギーで沖縄そば派だという長谷川慎と意気投合。「他のメンバーはみんな年越しそば派だから、メーゴーサー（頭をグリグリする）だね！」と沖縄弁で煽り、企画コーナー『やりたいこと全部やりきれSP』に繋いだ。

そのタイトル通り、メインステージには、メンバー全員が横1列に座れるサイズの炬燵が登場。メンバーも、THE RAMPAGEが手掛けるアパレルブランド*p(R)ojectR®（プロジェクトアール）のちゃんちゃんこを着て、大晦日ムードに浸る。最初の企画として、与那嶺お手製の沖縄そばが用意されると、長谷川は「美味いっ！……でも、たくさんの人が見てるから、緊張して味がわからない（笑）」と食レポ。神谷が後藤に「大丈夫？たっくん、フーフーする？」と優しく話しかけるのをスルーして、メンバーは続々とそばをすすり、「出汁が効いてる！」「この紅ショウガがまたいい！」と美味しさを伝えた。かなりシュールな状況にも関わらず、観客を「みなさんが思い描いていたカウントダウンって、コレですよね？」と笑顔で言いくるめるのは、“THE RAMPAGEの参謀”こと山本。「今年はたくさん踊って、歌ったから、コレ（沖縄そば）を食べても0カロリーですよ。いくら食べても0カロリーです！」と言い張るRIKUに、“THE RAMPAGEの専属トレーナー”こと武知が「心からやり直したほうがいいですね」と厳しい言葉を返す場面も。最終的には「今日は0カロリーでいきましょう。今日だけですよ」という許しが出て、RAVERSとラフに談笑しながら、年内最後の食事を楽しんだ。

さらにAチーム（藤原、鈴木、浦川、岩谷、龍、吉野、陣）とBチーム（LIKIYA、山本、神谷、与那嶺、後藤、武知、長谷川、RIKU）に分かれ、パフォーマーカラオケと、叩いて被ってジャンケンポンで対決することに。カラオケのトップバッターを務めるのは、Aチームの“ニコイチ”こと浦川と岩谷。普段からMA55IVE THE RAMPAGEのメンバーとしてマイクを握っている浦川は、お決まりの掛け声「大晦日も元気に！ワンツーイヤホイ！」で健康ドリンクを一気飲みする。ハイテンションのまま曲に入り、「怪獣の花唄」（Vaundy）を熱唱する浦川に、メンバーは爆笑が止まらない。初めてステージで歌を披露するという岩谷は、登場時は「今までやったことないのに、いきなりこの規模はヤバイって！（笑）」と緊張気味に笑っていたが、「湘南乃風さん！コラボしていただき、ありがとうございました！感謝の気持ちを込めて歌います！」と言い添えて、「純恋歌」（湘南乃風）を堂々と歌い上げた。

対するBチームからは、山本と与那嶺が参戦。チームメイトの神谷が「レモンサワー、ピッチャーでもらえる！？」と叫び、山本が「すいません、レモンサワーをピッチャーで……」と電話注文の小芝居をすると、実際にメンバーとカラオケに来ているような感覚に陥った。山本の十八番は、T-BOLANの「離したくはない」。しかも、カラオケでよく見るイメージビデオをイメージして『THE RAMPAGE LIVE TOUR 2025 "PRIMAL SPIDER" THE FINAL"～大暴年会～』の時に撮影したという本人出演のMVも上映するという、こだわりっぷりである。ド派手なコスプレ姿で登場した与那嶺……いや、DJ与那嶺は、平成を代表するアゲソング「アゲ♂アゲ♂EVERY☆騎士」（DJ OZMA）で、客席をダンスフロアに変えていく。〈Na-Na-NaNaNa〉と大合唱するパートでは、メンバーも両手を伸ばしたダンスで盛り上がった。

再び、Aチームのターンに戻る。ここまでメンバーの演出にツッコミを入れまくっていた陣は、おもむろにちゃんちゃんこを脱ぎ、タンクトップ姿に大暴年会のマフラータオルを巻いてスタンバイ。特効で吹雪を演出しながら、「WHITE BREATH」（T.M.Revolution）を熱唱する陣と、その後ろで黙々と沖縄そばをすする武知の対比が面白い。入れ違いで登場したのは、マイケル・ジャクソンに扮した鈴木。MA55IVEではラップを担当している彼だが、「Beat It」（マイケル・ジャクソン）のボーカルは難易度が高かったようで、時折裏返る高音にドッと笑いが起きる。それでも最後までマイケルになりきり、「アウッ！」と言い残して退場する鈴木を見送ると、ボーカルのRIKUは「ちゃんと歌が上手い組と、仕込みがすごい組があって。みんな、本当にマイクを持ちたかったんだなって思ったので、今後のライブでそういうコーナーを作っちゃうのもいいかなって思いました（笑）」と冗談を交えてコメントした。この企画の最後を飾ったのが、Bチームの神谷と後藤。手押しトロッコ（台車）に乗って登場した神谷の歌唱曲は、「Real Face」（KAT-TUN）。RAVERSからは大好評で終始黄色い声が飛んでいたのだが、「あくまでもリスペクト！」と言い訳しながらも、セクシーに身体をくねらせ、これでもか！というほどタメて歌う“問題児”神谷を、陣はハラハラした様子で見守る。ちなみに、歌唱中、トロッコの下で鈴木がセキュリティースタッフのような動きをしていたのは、神谷曰く「2人でカラオケに行った時、イスの上に立って『Real Face』を歌ってたら、昂秀がイスをトロッコに見立てて押してくれたから、それを再現したかった」とのこと。「僕は声で、みなさんを……恋に落とします！」と宣言した後藤は、誠実な歌声で「I LOVE YOU」（尾崎豊）を歌い始める。でも、やはり一筋縄ではいかないのがTHE RAMPAGE。なぜか背後には、日々ジムでトレーニングに励む後藤の自撮りダイジェストが流れており、メンバーから「全部一緒！（笑）」「めっちゃ歌上手いけど、（自撮りが）めっちゃ邪魔してたよ」「間違い探しかと思った！」といったツッコミが押し寄せるのだった。

対決企画の2つ目は、カラオケで歌唱しなかったメンバーによる、叩いて被ってジャンケンポン。実況担当の山本が「あまり強く叩いちゃうと、この後もライブしたりするのに仲が悪くなっちゃうから、モラルを守って楽しくやりましょう」と釘を差す中、男たちの熱い戦いが始まった。

まず1回戦は、かつて実施した手押し相撲での因縁が後を引いているという、藤原 VS LIKIYA。藤原が「LIKIYAさんは見ての通りパワーは強いんですけど、よく忘れ物してるので勝てると思います」と挑発すると、最年長リーダーのLIKIYAは「この子猫ちゃんは負けてられないですよ」と余裕を見せる。そんな対決の勝者は、子猫ちゃんと言われていた藤原。素早い動きでピコピコハンマーを掴み、手押し相撲に引き続き、LIKIYAを打ち負かした。

2回戦は、俳優活動もしているため、“顔が命”の吉野 VS 長谷川。試合前のマイクパフォーマンスでは、吉野「まこっちゃんには恨みとかないんですけど、リスペクトの気持ちを込めて、頭カチ割ります（キメ顔）」、長谷川「僕も北人さんに恨みはないんですけど、北人さんに関係ない、今年1年でたまったストレスをこのハンマーにぶつけたいと思います」と強気な発言をしていたが、実際には吉野がパニックに陥り、終始モタモタ……。最終的にはジャンケンにも負け、ヘルメットも取れなかったノーガードの吉野の頭を、長谷川が優しく叩いて勝利した。

3回戦は、龍 VS RIKU。長い手足が武器の龍は「RIKUさん、こういうの強いんですよね。でもせっかくなので、このでっかいピコピコハンマーで、手のリーチを使って脳天直下スタイルでいきたいなと思います」と意気込み、フィジカルエリートのRIKUは「龍はリーチを使ってくると思うんですけど、僕のほうがスピードはあると思うので、掻い潜って肘でボッコボコにします！」と総合格闘技の試合に臨む勢いで語った。しかし、ヘヴィ級同士の接戦が繰り広げられると期待された2人だったが、龍があっさり勝利するという予想外の展開に。

4回戦は、鈴木 VS 武知。現役プロレスラーとして活躍する武知と、THE RAMPAGEイチのいじられキャラ・鈴木の異種格闘戦だ。悪役レスラーのように「おもろい対戦、見せたろやないけぇ～！」と言いながら、ちゃんちゃんこを脱いでタンクトップ姿になる武知に対して、口では「僕の持ってる力をハンマーに込めて、筋肉弾きたいと思いますわぁ～！」とおどける反面、内心ビビりながら立ち向かう鈴木の運命やいかに……。これが意外にも白熱して、幾度となく繰り返される攻防に、メンバーもRAVERSも大盛り上がり！最後は、1月4日に東京ドームでプロレスの試合を控えている“武知選手”が勝ったものの、山本が「素晴らしい戦いでした！」と絶賛する名勝負となった。

そして、いざ2チームの勝ち負けが決まる時。RAVERSが掲げるペンライトの色味や、歓声・拍手といったリアクションにより、Bチームが圧勝！Aチームは罰ゲームとして“ハイテンション曲振り”をすることが決まり、なぜか、LIKIYAとの対決で勝った藤原が1人でやることに。藤原は不服そうだったが、デビュー当時はクールな無口キャラだった彼が、気取らず不貞腐れている姿を見て、この空間がどれだけ居心地の良いところなのかを実感した瞬間だった。

イベント中盤には、EXILE TRIBEの各グループからも、初の単独カウントダウンライブ開催を祝うコメントVTRが届いた。冒頭の挨拶から「みなさんこんばんは！THE RAMPAGEで～す！」とボケをかましていたのは、オーディション時代からの仲間で、近年は冠バラエティー番組『ランファンQUEST』（TBS系）でも共演しているFANTASTICS。『ランファンQUEST』の“りっちゃんなっちゃん”（LIKIYA・堀夏喜コンビ）としてお馴染みの堀は、「LIKIYAさん、大好きです！」とラブコール。他のメンバーたちも「いつかツーマンやりたい！」と盛り上がっていた。

BALLISTIK BOYZは、砂田将宏が「ライブにお越しのみなさん、楽しんでますか！？」と観客を煽りつつ、THE RAMPAGEのメンバーが自分たちのライブに来てくれたエピソードを語る。彼らにとってTHE RAMPAGEは、一緒にいると楽しい存在のようだ。それは後輩・PSYCHIC FEVERも感じているようで、最年少のWEESAは、着用している服をアピールしながら「陣さんから、このベストをいただいて！陣さん、ありがとうございます！」と感謝。すかさず陣から「ほぼ剥ぎ取られたやつ！（笑）」と訂正が入ったが、この気さくなキャラクターが、先輩後輩問わずに愛される理由なのだろう。

先輩・GENERATIONSのVTRでは、デビュー前に彼らのサポートメンバーを務めていた長谷川が、白濱亜嵐に「地方に行く時にまこっちゃんが何にも用意せずに来たのが、ずっと面白い！」といじられる場面も。小森隼が「2026年はPERFECT YEARだし、またランぺと何かやりたいですよね」と言うと、陣と仲良しの中務裕太が「陣以外ならいいです！」と繰り返し、笑いを誘った。

その後も、続々とコメントが到着。EXILE THE SECONDの“アニキたち”は、2016年の単独ライブの際にデビュー前のTHE RAMPAGEが帯同した思い出を振り返り、TETSUYA「僕らSECOND、2026年にまたアリーナツアーをやりますので……かまわんよ」、AKIRA「ライブだけでなく……かまわんよ」とニッコリ。TAKAHIRO&ØMIは、ØMI「今日も、もう脱いでるんですかね？（笑）」、TAKAHIRO「脱いでるヤツは脱いでるんじゃないかな」と“LDHイチ筋肉量が多いグループあるある”をいじる。ATSUSHIはEXILEの“REASON”ツアーで共演したSTARTING MEMBER（陣、神谷、山本、岩谷、浦川、藤原）や、以前共演した3ボーカルとの思い出を語り、「（活動休止中の）壱馬が元気になることをお祈りしています」と川村にエールを送った。

この日初めてVTRを観たというメンバーは、幸せな気持ちに浸りながら感謝を述べ、山本は「仲間っていいですよね……」と噛みしめた。でも、2026年の幕開けまで、あと少し。企画コーナーの罰ゲームとして、藤原が「みなさん、後半戦盛り上がっていけますか！？」「こっちもいけますかー！？こっちも！？」とステージを全力疾走しながら煽り倒すと、再びライブパートに突入。「DREAM YELL」「ESCAPE」「ROLL UP」をゆったり歌いながら、客席に降りて、早めのお年玉を手渡ししていく。吉野が「2025年、ラストの曲です！みなさん、手を挙げてください！」と呼びかけたのは、2025年に湘南乃風とコラボした「自由への大脱走 ～Running Running Running～ feat. 湘南乃風」。センターステージで、タオルを回しながら右へ左へと大移動するメンバーの姿につられて、観客もリズミカルに身体を揺らした。でも与那嶺はまだまだ物足りない様子で、「みんな、もう2026年が待ってるよ？これで越えられるか！？」「2025年に、全部置いて行くよ～～～！」とシャウト。その声に呼応するように、場内の熱気がさらに高まった。

カウントダウン目前。2025年に撮影した思い出の画像で構成されたVTRを挟み、ゴールドの衣装で登場したメンバーたちは、1人ずつマイクを握る。長谷川は、「僕らの力量も大事なんですけど、ここにいらっしゃる1人1人がTHE RAMPAGEの未来を作ってくれていると思うので。『PERFECT YEAR』、そしてもっと先の未来を僕たちと一緒に作っていってくれたら、僕らの夢もみなさんの夢も叶っていくのかなと、この1年を通して感じました」と想いを語る。山本も「THE RAMPAGEはLDHのEXILE魂を一番色濃く継ぐグループだと思うので、自覚と責任をもってこれからも頑張っていきたいと思いますし。みなさんがビックリするようなライブを作るのが、僕の仕事でもありますので、2026年も常にみなさんの心をドキドキワクワクさせたいと思います」と意気込みを語る。RIKUは「2025年の活動の中でRAVERSのみなさんからいただいたエネルギーを、パーフェクトなエネルギーに変えて、2026年はみなさんに返していきたいなと思います」、吉野は「これからも16人で、僕らの歌とパフォーマンスをみなさんの心にしっかり届けていきます」とそれぞれコメント。

メンバーが口々にRAVERSへの感謝を伝える中、陣は「僕、めっちゃLDH好きで！LDHのエンタテインメントはどこにも負けないと思ってるし、僕らには心強い先輩と後輩がたくさんいるので。2026年、全員でブチかましたいと思います」と『LDH PERFECT YEAR 2026』への意気込みを語り、「来年も16人で気合いを入れて突っ走りますので、THE RAMPAGE、そしてLDHの応援をよろしくお願いします！」と頭を下げた。

……そんなこんなで、2026年まであと1分。会場が一丸となって「10！9！8！7！……１！」とカウントすると、勢いよく飛び出た銀テープと共に「ハッピーニューイヤー！」の声が宙を舞った。メンバーを代表して、山本が「俺らに賛同してくれるヤツ、手を挙げろ！」とリードした新年1発目は、長年LDHに継承されてきた『24karats』シリーズに続き、2024年にTHE RAMPAGEが発表した『24karats GOLD GENESIS』（ボーカルと共にMA55IVEも歌唱に参加）。『24karats -type EX-』『24karats STAY GOLD』では、鈴木が「RAVERS、まだまだそんなもんじゃないだろ！？」とコール&レスポンスを扇動し、浦川・神谷・LIKIYAも巧みなマイクリレーで、2025年の『MA55IVE THE RAMPAGE 2nd LIVE TOUR 2025 "M5V"～EMPIRE CODE～』でひと際大きくなった存在感を見せつける。畳みかけるように、LIKIYA「みんな、ついてこれんのかい！？」、神谷「ここLDHは、俺らが最前線突っ走って、2026年全部もぎ取っていくぞ！」と吼えて「100degrees」へ。上へ上へと燃え上がる炎にTHE RAMPAGEの明るい未来を重ねて、メンバーたちはエネルギッシュに歌い踊った。

そして、LIKIYA扮する“キャスター吉田”によるPERFECT YEARニュース（各グループのツアー情報）を挟むと、LDHのルーツと言える「Choo Choo Train」が発車。キッズダンサー時代からEXILEのMVなどに出演し、『EXILE LIVE TOUR 2025 "THE REASON"』でSTARTING MEMBERを務めた岩谷が、定番ロールダンスの先頭でキラキラと笑顔を輝かせる姿は、まさに脈々と受け継がれるEXILE魂を体現したものだろう。楽しい時間を過ごしたからこそ、ラストナンバー「WELCOME 2 PARADISE」でRIKUが歌う〈あと何度 僕らこうやって 過ごせるだろう〉には切なさが滲んでいたが、龍「LDHを引っ張っていくつもりで頑張っていくので！」、長谷川「僕らが今年、最強で最高の年にするんで！」など、曲間にメンバー各々が発する言葉は実に前向きで頼もしい。そんな熱い想いを束ねるように、センターステージに一列に並ぶと、一同は声を揃えて「ありがとうございました！」と一礼。メンバーたちはオープニングと同様、大勢のRAVERSに囲まれながら、次なるステージへと歩み出したのだった。

（文＝斉藤碧）