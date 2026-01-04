密室スリラー『刑事シャロン・ピチ〜悪夢の取調室〜』1月31日（土）日本初放送

取調室という閉鎖的な空間で展開する密室スリラー『刑事シャロン・ピチ〜悪夢の取調室〜』（全7話）が2026年1月31日（土）16：00よりWOWOWにて日本初放送となる。

『刑事シャロン・ピチ〜悪夢の取調室〜』とは？

死んだはずの被疑者の声に悩まされ、トラウマを抱える刑事。彼女が見ているのは現実か幻覚か？

ほとんどの舞台は警察署の取調室とその周辺。目前で被疑者の女性が首つり自殺をした刑事ピチはそれがトラウマとなり、“私は夫を殺してない”という死んだはずの被疑者の声が聞こえるように。同僚たちに精神状態を疑われるまでになったピチの周囲では異常な現象が続く…。そんな緊迫感あふれる展開をスタイリッシュな映像を駆使して描写したのがViaplayセレクション『刑事シャロン・ピチ〜悪夢の取調室〜』だ。

サスペンス＆ミステリーに定評があるスウェーデンで作られたドラマだが舞台は米国の警察署で、英米で活躍する俳優・スタッフも多く参加。主人公ピチ役で鬼気迫る熱演を見せるのはアメリカドラマ『プッシング・デイジー 〜恋するパイメーカー〜』など国際的に活躍する英国のアンナ・フリエル。共演は『プリズン・ブレイク』のピーター・ストーメア、映画『グラディエーターII 英雄を呼ぶ声』のアレクサンダー・カリムほか。

あらすじ

カンザスシティ。優秀な刑事として一目置かれるシャロン・ピチだが、夫を殺した容疑で逮捕されたアディナがピチの目前、取調室で首をつって死んでしまう。動揺したピチはPTSDと診断された上、同性のパートナーとの結婚生活は壊れかけ、息子の親権も失いそうになる。さらに上司ジェド警部補や同僚トムにまで精神状態を疑われ、停職させられる可能性も。

そんな中、犯罪の常習者の男が逮捕され、名誉挽回の機会にしようとピチはその事情聴取を担当するが、ピチの弱みを握った男はある取引をしようと彼女に迫り、そこで非常事態が起きてしまう。やがてピチは一連の災厄が自殺したアディナに関係していると考え、アディナの事件の再捜査を望むが…。

WOWOWプレミア Viaplayセレクション『刑事シャロン・ピチ〜悪夢の取調室〜』は2026年1月31日（土）16：00よりWOWOWにて日本初放送。WOWOWオンデマンドにてアーカイブ配信。（海外ドラマNAVI）

