「感情的になってしまった」“因縁の相手”にリベンジならず…８強敗退に大津のマリノス内定DFは涙「後悔が残る」【選手権】
［高校選手権・準々決勝］流経大柏 ２−１ 大津（熊本）／１月４日／浦和駒場
昨年のリベンジはならなかった。
１月４日に行なわれた第104回全国高校サッカー選手権の準々決勝で、大津が流経大柏と対戦。昨年の３回戦で敗れた因縁の相手に、１−２で逆転負けを喫し、国立行きを逃した。
試合後、崩れ落ちる仲間に声を掛け、気丈に振舞っていたDFの村上慶は、薄っすらと目に涙をためながら取材エリアに現われ、こう試合を振り返った。
「自分たちのサッカーをやれたと思いますし、決め切るところで流経さんは決め切れて、自分たちは決め切れなかったところが敗因だと思います。自分たちのサッカーを試合を通してできたことは、最後の高校サッカーで楽しい思い出になりましたし、後悔はないのかなと思います」
チームとしてはやり切った。だが、自身のプレーには満足していない。
「もっと自分がチームに貢献できることはありましたし、最後、（左CBから）右サイドに行った時には自分の良さっていうものを出せなかった。負けてる状態でも、メンタルのところでもっと余裕を持たないといけないと思います。もうちょっと冷静に判断できて、サッカーやっていれば」
横浜F・マリノスへの入団が内定しているSBは、「後半ラスト20分ぐらいから自分のプレーができていなかったと思う。感情的になってしまったところは本当に後悔が残りますけど、今後のサッカーにおいて自分の糧になると思う」と冷静さを欠いた自身を責めた。
「感情のコントロールは、（監督の）山城（朋大）先生にも言われていたところで、自分ができなかったことは本当に反省しないといけないのかなと思います。負けていて、時間がなく、自分の心に焦りも生まれました。もっと自信持ってプレーできたのかなと」
それでも、SBながら１回戦から３試合連続ゴールをマークするなど、コンディションが万全ではないなかで、今大会を通してプロ内定の力を見せつけた。届かなかった日本一の夢はプロの舞台で――。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部）
