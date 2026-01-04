¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤ÈHANA¤¬ÎÞ¤ò¸«¤»¹¬¤»¤ÊÉ½¾ð¤Ç¾Ð¤¤¹ç¤¦¡Ø¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¥¹¥Æー¥¸¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡ÖÈþ¤·¤¯¤Æ¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡Ö°¦¤¬¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¿¡×¡Ö´¶Æ°¤·¤¿¡×
¢£Î©¤Á»Ñ¤ÎHANA¡õ¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê³«µÓ¥Ýー¥º¤Î¤Á¤ã¤ó¤ß¤ÊÉñÂæÎ¢¥·¥ç¥Ã¥È¤â
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¡õHANA¤Î¹ÈÇò¥¹¥Æー¥¸¥·¥ç¥Ã¥È¡¿ÉñÂæÎ¢¥·¥ç¥Ã¥È①～②
¡ØNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¸ø¼°SNS¤Ë¤Æ¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤ÈHANA¤Î¥¹¥Æー¥¸¥·¥ç¥Ã¥È¤ÈÉñÂæÎ¢¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤Ï¹ÈÇò¤Ç¤Á¤ã¤ó¤ß¤ÊSP¥á¥É¥ìー¤È¤·¤Æ¡ÖNG¡×¡ÖSAD SONG¡×¤Î2¶Ê¤òÈäÏª¡£¡ÖSAD SONG¡×¤Ë¤Ï¡¢¼«¿È¤¬¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤ò¼ê³Ý¤±¤ëHANA¤â¥µ¥×¥é¥¤¥º½Ð±é¤·¤¿¡£
º£²ó¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡ÖSAD SONG¡×¤Î¥¹¥Æー¥¸¥·¥ç¥Ã¥È¡£¡Ö»×¤ï¤ºÎÞ¤¬¤¢¤Õ¤ì¤¿¥³¥é¥Ü¥¹¥Æー¥¸¡ª¡×¤È¤¤¤¦°ì¸À¤òÅº¤¨¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢¶¯¤¤¾ÈÌÀ¤¬¹ß¤êÃí¤°Ãæ¡¢¿¿¤ÃÀÖ¤Ê°áÁõ¤ÎHANA¤¬¥Ùー¥¸¥å°áÁõ¤Î¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤ò°Ï¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¸ß¤¤¤Ë¹¬¤»¤½¤¦¤Ë¾Ð¤¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
2ËçÌÜ¤ÎÉñÂæÎ¢¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤ÏÎ©¤Á»Ñ¤ÇÊÂ¤ÖHANA¤ÎÂ¸µ¤Ç¡¢¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤¬¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê³«µÓ¥Ýー¥º¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÈþ¤·¤¯¤Æ¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡Ö°¦¤¬¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¿¡×¡Ö´¶Æ°¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£