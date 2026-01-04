大きさに衝撃！十勝・帯広の有名店「量り売りスイートポテト」（帯広市）
1972年の創業以来、十勝・帯広で洋菓子を製造・販売している有名店があります。その名も『クランベリー』。画像：北海道Likers
看板商品である『スイートポテト』と、昨年、札幌市内の催事場で衝撃の出会いをして以来、すっかりファンとなったさつまいも大好きな筆者が、その魅力をご紹介します。大きさにビックリ！ 初めての量り売りスイートポテト！ 画像：北海道Likers
筆者と『クランベリー』のスイートポテトとの出会いは、札幌市内百貨店の催事場でした。
「この凄い行列は何だろう？」と思い、行列の先を見ると、見たことがない大きさのスイートポテトが沢山並び、量り売りをしているではありませんか!?
さつまいもの皮を容器としていることで見た目にもインパクト満点で、重さによって値段が違うのが特徴です。
※店頭では270円／100gの量り売り。通信販売では1個1,500円で販売一期一会の味わい
日本全国で収穫されたさつまいもは、その収穫地域と時期により、味にも風味にも個性があるそうです。素材の良さをそのままに、過剰な手を加えず、さつまいもの風味を生かして丹念に仕上げられている『クランベリー』のスイートポテト。画像：北海道Likers
そんな一期一会の、さまざまな地域のさつまいもで作られたスイートポテトは、風味良くこんがり焼けた外側と、なめらかなさつまいもの質感や甘さが生きた優しい味。鼻腔を抜ける香りとともに、口の中が満たされていきます。とろっと中からクリームが！ 画像：北海道Likers
中にはほど良い甘さのクリームがサンドされ、今まで食べたスイートポテトとはまた違う味わいを楽しむことが出来ます。そのまま食べてももちろん美味しいのですが、温めると中のクリームがとろっととろけます。
また、冷凍したものを半解凍してアイスのように食べると、質感が異なり濃厚なさつまいもアイスに……！保存・美味しい食べ方
おいしく食べられる日持ちの目安は、保存状態によりますが、購入した日から2～3日。冷蔵庫で保存し、できるだけ早めにいただきましょう。
あたためて・・・ラップに包み、電子レンジで1分前後温める。
冷やして・・・ラップに包み、冷蔵庫で冷やしてから。
冷凍して・・・未開封の場合3週間以内に解凍していただく。解凍後のスイートポテトは必ず冷蔵庫内で保存し、解凍後1～2日以内を目安にできるだけ早めに。解凍後のスイートポテトは再冷凍しない。
クランベリー 本店
住所：北海道帯広市西2条南6丁目
電話番号：0155-22-6656
営業時間：9:00～20:00
定休日：なし
クランベリーエスタ帯広店
住所：北海道帯広市西2条南12丁目 エスタ帯広西館内
電話番号：0155-26-3555
営業時間：８:30～19:00
定休日：1月1日・エスタの休日
一切れ食べると、ついもう一切れ食べたくなります。こんなに沢山あるから当分は大丈夫だろうと思っても、次々食べてしまいあっという間になくなってしまいます。
もうひとつ買っておけば良かった……！ 冷凍も出来るので、次回はたくさん買うぞ！と、考えています。
みなさんも一度、止まらない美味しさの『スイートポテト』を、ぜひ味わってみて下さいね。
取材・写真・文／丸井 緑子
※この記事は取材時点の情報です。最新の情報は各店舗・施設にお問い合わせください。
※文中の価格はすべて税込みです。