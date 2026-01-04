野球場をイメージした「推し活スタジアムルーム」がBEB5沖縄瀬良垣に誕生！合言葉でお得に泊まれる“道民限定特別プラン”も
沖縄県恩納村にある「BEB5沖縄瀬良垣(ベブ)by 星野リゾート」では、2026年2月1日(日)〜28日(土)の期間、プロ野球キャンプ応援後も「推し活」に没頭できる「キャンプ推し活スタジアム」が誕生。野球場をイメージしたスタジアムルームは、野球ボール型のクッションやベース、バッターボックスなどで飾られ、心おきなく野球推し活に没頭できる。「BEB5沖縄瀬良垣」で合言葉を言えばお得に泊まれる、北海道日本ハムファイターズファン向けの「道民限定宿泊特別プラン」も登場する。
【画像】宿泊先でも野球推し活を楽しめる「キャンプ推し活スタジアム」
■背景
「北海道日本ハムファイターズ」の春季キャンプが行われる「エナジックスタジアム名護」から「BEB5沖縄瀬良垣」までは車で約30分。キャンプ応援に訪れたファンに、宿泊先でも野球推し活を楽しんでほしいという想いから「キャンプ推し活スタジアム」が誕生した。2月の沖縄の平均気温は17度で、屋外での応援も快適。キャンプ地での熱気はそのままに、ホテルでも野球推し活を思う存分楽しめる。
■「キャンプ推し活スタジアム」特徴
■360度まるで野球場!?
野球場をイメージしたスタジアムルームは、バットを使用した三脚テーブル、野球ボール型のクッション、電光掲示板を模した壁面、ジェット風船の装飾など、空間全体が野球をテーマにしたデザイン。宿泊者限定で、誰でも自由に利用できる。
■推し活がはかどる6つの体験
スタジアムルームには、推し活がはかどるアイテムも勢ぞろい。他球団ファンや仲間と、野球愛をシェアしながら一緒に楽しむことができる空間だ。
1.アクリルスタンドやぬいぐるみを置いて遊べるミニ野球盤
2.順位や開幕スタメン予想をシェアできるオリジナルボード
3.野球トークに特化した「トークテーマガチャ」
4.メガホン、フラッグなど応援推し活グッズの作成
5.推しの「トレーディングカード」がゲットできるトレカトレード
6.高画質、高音質のプロジェクターで推しチームを応援
■キャンプフレンドリーな「BEB5沖縄瀬良垣」
沖縄本島屈指のビーチリゾートである恩納村に位置する、よんな〜(※1)な沖縄ステイを提供するホテル。24時間利用可能な「TAMARIBA(タマリバ)」や、キッチン、洗濯乾燥機付のコンドミニアムタイプの客室、屋外プール(冬季は温水)、バレルサウナで時間を気にせず、快適な沖縄時間を過ごせる。
※1：沖縄の方言で「ゆったり、のんびり」
所在地：沖縄県国頭郡恩納村瀬良垣1860-4
電話：050-3134-8098
アクセス：那覇空港から車で約60分(沖縄自動車道屋嘉ICから車で約10分)／空港送迎リムジンバス(有料)で約70分
■北海道日本ハムファイターズ応援 特別プラン
日本ハムファイターズファンのための特別プラン。
料金：1泊9000円〜(2人1室利用時1人あたり、食事別)
予約方法：公式サイトから予約
期間：2026年2月1日(日)〜28日(土)
※先着50人限定
【プラン内容】
1.ワクワク応援セット／含まれるもの：オリオンビール、おつまみ、色紙、サコッシュ(自分でイラストを描ける)
2.朝食1回無料(通常料金1300円〜)
3.海辺のカフェ「バンタカフェ」利用5％オフ
※チェックイン時に合言葉「北海道から来ました！」をフロントに伝えよう
※バンタカフェでは「BEB(ベブ)に泊まっています！」とカウンターで伝えよう
※先着50人限定
■参考情報
「エナジックスタジアム名護」や「BEB5沖縄瀬良垣」周辺には、楽しく遊べるスポットが点在。
■2025年7月に開業！「ジャングリア沖縄」
広大な敷地に自然を駆使したアトラクション満載の没入型テーマパーク。装甲車に乗り、うっそうとしたジャングルのなか、肉食恐竜T-REXから逃げ回る「ダイナソーサファリ」や、ジャングル上空を飛ぶ「スカイフェニックス」、ジャングルを満喫する「バギーボルテージ」、熱気球で森を見渡す「ホライゾンバルーン」など、数々のアトラクションが楽しめる。スパやレストランも充実。
営業時間：10時〜17時(スパ12時〜20時)
入場料：大人6930円、子ども4950円、3歳以下無料
■沖縄の海の世界を表す「沖縄美ら海水族館」
沖縄の海の素晴らしさや大切さを体験できる水族館。巨大水槽「黒潮の海」では、今年30年の世界最長飼育記録を迎えるジンベエザメやナンヨウマンタが悠々と泳ぐ姿を見られる。隣接の「オキちゃん劇場」では、イルカのショーが観覧可能。
営業時間：8時30分〜18時30分(入館締切17時30分)
入館料：大人2180円、高校生1440円、中学生・小学生710円、6歳未満無料
■国内最大級の海カフェ「バンタカフェ by 星野リゾート」
圧倒的な絶景とスケールを誇る国内最大級の海カフェ。入り江に沿ってたたずむ高台からは、珊瑚の海と水平線を一望でき、そのまま海へ降りることができる。敷地内の「海辺のテラス」は、風が通り抜け海との距離が近く、靴を脱いでくつろげるエリア。ステーキやシーフードグリルを楽しめるグリルレストラン「オールーグリル」も併設しており、仲間とキャンプの様子を語り合いながら、くつろぎの時間を過ごせる。
営業時間：【カフェ】10時〜日の入り後1時間まで【オールーグリル】ランチ11時〜15時、ディナー17時〜21時
■星空とイルミネーションが織り成す幻想的なナイトイベント「イルミーバンタ 海辺の夜あかり」
「バンタカフェ」で行われる、目の前に広がる海や、生い茂る植物にイルミネーションが輝くナイトイベント。ビーチには琉球ガラスで作るオリジナルランタンが灯り、自然が織りなす幻想的な風景が広がる。新設された満天の星が舞い降りる「てぃんがーらテラス」では、リクライニングチェアで波音を聞きながら、のんびりと過ごすことができる。ライトアップされた海辺を、ランタンを持ちながら散策や食事を楽しむ「夜のピクニックセット」も人気だ。
期間：2025年12月13日〜2026年3月1日(日)
時間：日の入り〜21時30分
料金：バンタカフェまたはオールーグリル利用で入場無料
※20歳未満の者の飲酒は法律で禁じられています。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
