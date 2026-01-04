人気日本人女子レスラーが新年早々「美しい」と大絶賛の自撮りショットを公開。世界中のファンからコメントが殺到している。

【画像】日本人女子、“べっぴん”な私服自撮りショット

WWE女子スーパースターのアスカが1日、自身のX（旧ツイッター）を更新。新年一発目の自撮りショットは、ホテルで撮影されたデニムのトップスが映えるクールビューティーな一枚となった。

その直前には「日本はあけおめやね」と、時差も意識しつつファンに新年のご挨拶ポストも。投稿には「あけましておめでとう、皇后。あなたは史上最高です」「GOATであり、レジェンド」「あらべっぴんさん」「輝かしい」「さらなる栄光を！」とファンから挨拶返しをされていた。

2025年は怪我による長期離脱から復帰後、主にタッグ戦線で躍動。同じ日本人スーパースター、カイリ・セインと組んだ“カブキ・ウォーリアーズ”として女子タッグ王座を戴冠し、ベルトを保持したまま年越しを迎えた。日本時間6日には抗争中のイヨ・スカイ＆リア・リプリー組と防衛戦を控えており、2026年も“伝説のアスカ皇后”ら日本人スーパースターを中心にストーリーが展開していきそうだ。

