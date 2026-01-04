とっておきの贈り物や、職場・出張先の手土産にもぴったり。サツマイモのレアケーキやラスクなど、喜ばれること間違いなしの「こだわりスイーツ」をピックアップしました。全国各地に住むESSEフレンズエディターのうち4名が紹介してくれました。

1：横浜発のプチショコラケーキ「パリトロ・スイート」

sakuraさん（東京都在住・40代）は神奈川県・横浜のチョコレート専門店「バニラビーンズ」の「パリトロ・スイート4個入（税込1987円）」をおすすめ。SNSでの評判をきっかけに購入し、神奈川県出身のご友人からお礼の品としていただいた経験もあるそう。

【写真】鹿児島県民なら誰もが知る「かすたどん」

「濃厚なクラシックショコラと、なめらかな口どけの生チョコレートの2層を、約1mmのクーベルチュールで包み込んだぜいたくな構造。バランスのよい甘さと豊かな香りが口いっぱいに広がり、思わずうっとりしてしまう味わいです」（sakuraさん）

洋酒で香りづけされた、ちょっと大人なチョコレートスイーツ。コーヒーともよく合うので、コーヒー好きな方へのお土産にもぴったりだそうです。

2：鹿児島県民ならだれもが知る「かすたどん」

大森智美さん（神奈川県在住・40代）は、故郷・鹿児島県の銘菓、薩摩蒸氣屋の「かすたどん（1個・税込140円）」を紹介。鹿児島県産の卵を使用したカスタードクリームを、ふんわりとした生地で包んだ蒸し菓子です。

「昔からの慣れ親しんだ味。ふわっとやわらかく、老若男女問わず喜ばれる味なので、お土産として選びやすいです」（大森さん、以下同）

1個の別売りから購入できますが、箱売りも展開しているそう。上品なので、目上の方のお土産にも適しているといいます。

「そのまま食べてもおいしいですが、冷たく凍らせるとシャーベットのように食べられておいしいですよ」

3：サツマイモをふんだんに使った「唐芋レアケーキラブリー」

さらに大森さんは、同じく鹿児島県の唐芋菓子専門店・Festivalo（フェスティバロ）の「唐芋レアケーキラブリー（10個入り税込2460円）」もイチオシ。

鹿児島ではサツマイモを唐芋とも呼ぶそうです。フェスティバロの唐芋レアケーキは種類も豊富で見た目もとてもかわいいので、お渡しすると喜ばれると話します。

「いちばん人気のラブリーは、なめらかな口あたり。濃厚でクリーミーな味を堪能できます。帰省から戻ったとき、友人へのお土産だけでなく、ついつい自宅用にも買ってしまうおいしさです」

4：フランス発酵バターを使ったサブレ2種

おだゆうさん（東京都在住・40代）は、フランスの発酵バター「エシレ」をたっぷりと使った、本格派のお菓子を紹介。エシレ・パティスリー オ ブール の「プティブール・エシレ20枚入（写真左）」と「サブレグラッセ10枚入（写真右）」（各税込4536円）の2種類は、ここぞというときのギフトに使っているそうです。

「知人からいただいたのがきっかけ。あまりにもおいしくて、とっておきの贈り物をしたいときに私もよくお世話になっています」（おだゆうさん、以下同）

プティブール・エシレは缶を開けた途端、ふわっと芳醇なバターの香りに包まれるそう。

「伝統的なバターの木型をモチーフにしたサブレはザクザクと食べごたえがあり、ひと口ごとにバターの香りが口の中いっぱいに広がります」

サブレグラッセはサクサクとしたバターサブレに、バターと砂糖で仕上げたグラッセ（糖衣）を薄くまとわせたもので、こちらも絶品。個包装なので、職場への差し入れなどにも使いやすいといいます。

「エシレの『E』マークと牛の絵の2種類のデザインもかわいい。おいしいコーヒーや紅茶と一緒にごほうびおやつとして楽しめます。グルメな方やお料理好きな方、お菓子ファンの方にも自信をもって差し上げられる一品です」

5：長野のご当地スーパーのオリジナルラスク

堀中里香さん（栃木県在住・50代）は長野のご当地スーパー・ツルヤがオリジナルでつくったラスク（180g・税込345円）をピックアップ。カーリングで軽井沢に行ったときにスーパーの存在を知り、さまざまなオリジナル商品を試したそう。

「知人からの人気がいちばん高いお土産はずっとこちら。夫は有休を申請すると『お土産はラスクで』と職場の方に言われるそうです（笑）」（堀中さん、以下同）

フレーバーは、八ヶ岳のジャージー牛乳がたっぷりでうれしい「牛乳ラスク」、ツルヤオリジナルのみそを使ったコクのある「信州味噌ラスク」、愛知県の西尾抹茶の風味が広がる「抹茶ラスク」の3種類。やわらかいけれどサクッと食べられる生地と優しい甘さが絶妙にマッチします。

「習い事のダンススタジオのお土産によく持っていきます。たくさん入っていてコスパがよいうえ、無香料・無着色。ファスナーもついているので、口が閉じられて便利です」

ぜひ職場などでの手土産に選んでみてはいかがでしょうか？

※ 紹介したアイテムは、すべて著者自身で購入した私物です。店舗への問い合わせはご遠慮ください

※ 紹介した商品は、取材時に各店舗で販売されていたものです。店舗により価格や取扱商品は異なります。仕入れ状況によって同じ商品がない場合や、既に販売終了している可能性もありますので、ご了承ください