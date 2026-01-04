ケーブルがぐちゃるストレス、「巻取り式」充電器で解決だ！
スッキリ配線、スッキリ収納の救世主。
PCもスマホもイヤホンも。世の中なんでもUSB-Cで繋がる時代、多くの人がカバンに充電器とUSB-Cケーブルを突っ込んでいますよね。まぁ、僕もです。
でも、必ずセットで使うの決まっているのに、2つのアイテムをそれぞれ用意しておくのって面倒じゃないですか？ そこ、今年は解決しましょうよ！
UGREENの65W充電器、トレンドの巻取り式USB-Cケーブル採用モデル。Amazon初売りセールで30％引きの3,980円。普通に65Wクラスの充電器を買うのと変わらん値段になっているんです、確保ッ！
ちょうどいい長さで使えてノートPCへの充電もサポート
巻取り式の何がいいかというと、やっぱセッティングが楽なこと、ケーブル忘れが起こらないこと、そしてちょうどいい長さで運用できるってところ。
場所を移動しての作業が多い人は、この手軽さと安心感は地味だけど確実に「楽」を感じるポイントかなと思うんです。また、使いたい長さでケーブルを固定できるので、利用時にデスクにケーブルがのたうち回ることもなく、視覚的にもスッキリ！ 巻取り式ケーブルが60W出るので、ノートPC用としても使えるがいいですね！
これ、モバイラーの新たな定番アイテムになりそうな気がするなぁ。2026年は荷物の効率化、目指していきましょ？
Source: Amazon
UGREEN 65W 充電器 巻き取り式【単ポート65W】
3,980円
