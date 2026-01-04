Image: Amazon

スッキリ配線、スッキリ収納の救世主。

PCもスマホもイヤホンも。世の中なんでもUSB-Cで繋がる時代、多くの人がカバンに充電器とUSB-Cケーブルを突っ込んでいますよね。まぁ、僕もです。

でも、必ずセットで使うの決まっているのに、2つのアイテムをそれぞれ用意しておくのって面倒じゃないですか？ そこ、今年は解決しましょうよ！

UGREEN 65W 充電器 巻き取り式【単ポート65W】 3,980円 Amazonで見る PR PR

UGREENの65W充電器、トレンドの巻取り式USB-Cケーブル採用モデル。Amazon初売りセールで30％引きの3,980円。普通に65Wクラスの充電器を買うのと変わらん値段になっているんです、確保ッ！

ちょうどいい長さで使えてノートPCへの充電もサポート

Image: Amazon

巻取り式の何がいいかというと、やっぱセッティングが楽なこと、ケーブル忘れが起こらないこと、そしてちょうどいい長さで運用できるってところ。

場所を移動しての作業が多い人は、この手軽さと安心感は地味だけど確実に「楽」を感じるポイントかなと思うんです。また、使いたい長さでケーブルを固定できるので、利用時にデスクにケーブルがのたうち回ることもなく、視覚的にもスッキリ！ 巻取り式ケーブルが60W出るので、ノートPC用としても使えるがいいですね！

これ、モバイラーの新たな定番アイテムになりそうな気がするなぁ。2026年は荷物の効率化、目指していきましょ？

Source: Amazon