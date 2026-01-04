大人は白より断然“この色”！【ROPÉ PICNIC】冬コーデが垢抜ける♡「ベージュ系アイテム」

ピュアで清潔感がある白もいいけれど、トレンドカラーとして注目され、上品で落ち着いた雰囲気をまとえるベージュもおすすめ。今回は【ROPÉ PICNIC（ロペピクニック）】から、冬コーデが今っぽく垢抜けそうな「ベージュ系アイテム」をご紹介。ハートネックが可愛い美シルエットニットワンピや、クラシカルスタイルを楽しめるツイード調ジャンスカなど、ミドル世代の冬コーデをおしゃれにアップデートできそうなアイテムをご紹介します。

ハートネックにキュン！ 冬コーデが垢抜けるニットワンピ

【ROPÉ PICNIC】「ハートネックニットワンピース」\7,491（税込）

ハートネックデザインが上品に華やぐワンピース。ハートネックの配色やぽわんと膨らむ袖もコーデのアクセントになり、冬コーデがおしゃれに垢抜けそう。身頃とスカート、袖に異なる編み地を組み合わせることで、美しいシルエットを演出。スタッフさんも「メリハリあるデザインで低身長の私でも綺麗に着こなせました」とお気に入りの様子。食事会やお呼ばれシーンにもぴったりです。