「感動レベル」「インパクト抜群！」【シャトレーゼ】朝食・おやつに♡「新作ベーカリー」

スイーツのイメージが強い【シャトレーゼ】ですが、パンもラインナップされています。今回紹介する新作は、甘さ・香ばしさ・満足感のバランスが良さそう。朝ごはんにもおやつにもおすすめの、家族で楽しめて気分が上がりそうなパンです。

和と洋がふんわり合わさる「あんブリオッシュ」

ブリオッシュ生地にアーモンドクリーム入りの“洋風あん”を包んだ「あんブリオッシュ」。「シャトレーゼLOVER」こと@mame48goさんによると「ひとくち食べると、和菓子のやさしい甘さに、洋菓子ならではのコクと香ばしさが重なって、ちょっと感動レベル」なのだとか！ 朝食にはもちろん、軽食や、ちょっと贅沢なおやつにも良さそうです。

香ばしさ際立つ「クロワッサン・オザマンド」

こちらの「クロワッサン・オザマンド」は、@mame48goさんも「インパクト抜群！」という、見るからにザクッとした表面の質感が特徴です。「バター香るクロワッサン」（公式サイトより）にダマンド生地がたっぷり重ねられており、食欲をそそられる香りが漂ってきそう……。ゆっくりコーヒーと一緒に味わいたくなるご褒美パンかも。

writer：内山友里