Âè102²óÈ¢º¬±ØÅÁ
¡¡Âè102²óÅìµþÈ¢º¬´Ö±ýÉüÂç³Ø±ØÅÁ¶¥Áö¡ÊÈ¢º¬±ØÅÁ¡Ë¤Ï¡¢ÀÄ³ØÂç¤Î3Ç¯Ï¢Â³9ÅÙÌÜ¤ÎÁí¹çÍ¥¾¡¤ÇËë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£±ýÏ©¡¢ÉüÏ©¡¢Áí¹ç¤ÈÁ´¤ÆÂç²ñ¿·µÏ¿¤Ç°µ¾¡¡£¸µÈ¢º¬¥é¥ó¥Ê¡¼¤Ï¡¢ÀÄ³ØÂçÍ£°ì¤Î¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤ò¾éÃÌ¸ò¤¸¤ê¤Ë»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡»³¾å¤ê5¶è¤Ç¹õÅÄÄ«Æü¡Ê4Ç¯¡Ë¤¬Îò»ËÅª²÷Áö¤òÈäÏª¤·¡¢ÉüÏ©¤âÈ×ÀÐ¤ÎÆ¨¤²ÀÚ¤ê¡£ÀïÁ°¤Ï5¶¯¤ÈÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢½ª¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤ì¤ÐÀÄ³ØÂç¤Î1¶¯¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ò¥ä¥ê¤È¤·¤¿¤Î¤Ï1¶è¡¦¾®²Ï¸¶ÍÛÎ°¡Ê2Ç¯¡Ë¤¬¶è´Ö16°Ì¤È½ÐÃÙ¤ì¤¿¤³¤È¡£¥¹¥¿¡¼¥ÈÁ°¡¢¾®²Ï¸¶¤Ï¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤òÍî¤È¤·¡¢²õ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¼«¿È¤ÎX¤Ë¤â¡Ö¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤Ï¡¢Ìµ»ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÈ¿±þ¤·¤¿¤Î¤¬¡¢ÁÏ²ÁÂç»þÂå¤Ë3ÅÙÈ¢º¬±ØÅÁ¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿ßÀÌî¾´ð»á¤À¡£¾®²Ï¸¶¤ÎÅê¹Æ¤ò°úÍÑ¤¹¤ë·Á¤Ç¡¢¡ÖËÜÈÖ¤Çµ¯¤¤¿ÀÄ³ØÍ£°ì¤Î¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¢¤³¤ì¡©¾Ð¡¡¥¹¥¿¡¼¥ÈÄ¾Á°¤ÇÀäÂÐÆ°ÍÉ¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¾Ð¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£Î¢¤òÊÖ¤»¤Ð¡¢¤Û¤ÜÈ×ÀÐ¤À¤Ã¤¿¤È¤âÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡ßÀÌî»á¤ÎÊì¹»¡¢ÁÏ²ÁÂç¤Ï»³²¼¤ê¤Î6¶è¤Ç¾®ÃÓ·Õ´õ¡Ê3Ç¯¡Ë¤Ï¶è´ÖµÏ¿¤Ë¤¢¤È1ÉÃ¤ÈÇ÷¤ë¹¥Áö¤Ç¶è´Ö¾Þ¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢8°Ì¤Ç¥·¡¼¥É¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
