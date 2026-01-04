『闇ヒーラー』第２期の制作決定 PV公開で原作者コメント全文
テレビアニメ『一瞬で治療していたのに役立たずと追放された天才治癒師、闇ヒーラーとして楽しく生きる』の第2期が制作されることが決定した。あわせてビジュアル、PVが公開された。
【動画】まさかの続編！公開された『闇ヒーラー』第２期PV
■原作・菱川さかくコメント
こんにちは、菱川さかくです。なんと。なんと、なんと、TVアニメ『一瞬で治療していたのに役立たずと追放された天才治癒師、闇ヒーラーとして楽しく生きる』、通称『闇ヒーラー』の第２期制作が決定しました！奴らが再びアニメになって帰ってくる…！
1期の打ち上げで「アニメは終わってしまったけれど、いつかどこかで再会しましょう」と感極まった様子で挨拶してしまったので、ちょっと恥ずかしいながらも、とても嬉しい驚きです。
これもひとえに沢山の方々が『闇ヒーラー』を視聴＆応援してくれたこと、並びにスタッフの皆様のご尽力のおかげだと思います、本当にありがとうございます。脱力系無免許天才治癒師と濃い目の仲間たちが、２期では果たしてどんな冒険と活躍を見せてくれるのか、一視聴者として楽しみに待ちたいと思います。続報＆放送を是非お楽しみに！
＜イントロダクション＞
闇医者ならぬ闇ヒーラーは怪我を治し、人を癒し、世も正す…？
「お前最近何もしていないよな、ぶっちゃけもういらないんだ」
冒険者パーティから役立たずと言われ、一枚の金貨を手切れ金に追放された治癒師の青年ゼノス。
貧民の生まれで、自己流の治癒魔法を使うゼノスは治癒師のライセンスも持たない。行く先をなくしたゼノスが路地を歩いていると、腹を刺された瀕死のエルフの少女リリと出会う。
「大丈夫だ、この程度なら助かる」
「……あれ、痛くないし傷もない。なんで元通りになってるの！？」
貧民街の外れにある廃墟街にひっそりと開業した治療院を舞台に、
無免許天才治癒師による無自覚最強ファンタジーが始まる―。
