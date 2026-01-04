エンツォ・マレスカ監督の電撃辞任によって揺れるチェルシー。現在は暫定的にU-21指揮官のカラム・マクファーレンが指揮をとっているが、新指揮官の選定は喫緊の課題となっている。



チェルシーと同じくコンソーシアムBlueCo.が所有するストラスブールの指揮官リアム・ロシニアーが第一候補だと思われているが、元チェルシーFWカールトン・コール氏は、フランク・ランパードこそが適任であると主張した。『Mirror』が伝えている。





「彼の初登板は本当に良かった。ジョディ・モリスが（アシスタントコーチとして）隣にいたしね。彼は本当によくやった。予想以上にね。予算がなかったから、若い選手を投入しなければならなかった。でもそれが雰囲気を決めたんだ。あれは忘れられない。ランパードの奇跡的なプレイだった」選手時代の多くをチェルシーで過ごしたランパードは、2019年にチェルシー指揮官としてやってきた。若手を積極的に登用し、19-20シーズンはCL出場権も獲得している。現在はチャンピオンシップ首位のコヴェントリーを指揮しており、監督としての経験も積んでいる。コール氏は以下のように続けている。「チェルシーの監督として、ランパードは良いと思う。理由は、彼がクラブを隅々まで理解しているからだ。クラブの文化も熟知しているし、最初は悪くない成績も残した。もし彼が復帰したらどうなるか想像してみてほしい」ただし、コール氏は首脳陣の干渉についても警告している。マレスカ退任も首脳陣との決裂が理由と見られており、それが監督の仕事を妨げることになるかもしれないと語った。「しかし、それはまた別の話だ。もし彼が就任したとしても、彼ら（首脳陣）が彼に何をすべきか指示することはできない。それは誰も望んでいないことだよ」