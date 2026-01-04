マンチェスター・シティに所属するオランダ代表DFネイサン・アケは今シーズン出場時間を確保できていない現状について言及した。英『THE Sun』が報じている。



これまで左SBやCBとして堅実なパフォーマンスを見せてきたアケだったが、今シーズンは好調なニコ・オライリーやヨシュコ・グヴァルディオルがスタメンを飾ることが多く、ベンチを温める機会も多くなっていた。



プレミアリーグ第19節のサンダーランド戦では今季リーグ戦では2度目となるスタメンフル出場を果たしたアケだが、今冬の移籍が噂されており、クリスタル・パレスや古巣ボーンマス、バルセロナといったクラブとの関係が報じられている。





そんななか、自身の将来について聞かれたアケは、次のように語った。「一つ言えるのは、常に戦い続けるということだ。毎試合プレイしたいんだ。ルベン（ディアス）やヨシュコ（グヴァルディオル）、ニコ（オライリー）とディフェンス陣全員が素晴らしいプレイをしているので、私が毎試合出場すべきだとは言わない。でもどの選手も出場時間を欲しがるものだ。だから私にできるのは、今日のような機会を得るために戦うことだけだよ。将来どうなるかは、その時になってみないとわからない」またオランダ代表として夏のW杯のメンバー入りを狙うアケだが、ロナルド・クーマン代表監督からも出場時間を確保するよう忠告されたことも明かしている。「実際、彼は何度か私にもっとプレイしてほしいと言ってきた。私があまりプレイしていないと招集しにくいこともある。それは当然のことだ。すべての選手はできるだけ多く出場したいと思っている。しかし同時に、チームが好調で、自分のポジションの選手たちも好調だということも理解している。だから私は努力を続け、チャンスを待つしかないんだ」アケも言及しているように同ポジションに務める選手たちが好調ということも出場時間の減少に繋がっているが、万全な状態であれば同選手はオライリーやグヴァルディオルにも劣らぬディフェンダーだ。アケが本調子に戻れば、シティにとって大きな後押しになることは間違いないが、オランダ代表DFは再び定位置を確保できるか、注目だ。