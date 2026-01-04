高井幸大がボルシアMGへ武者修行　クラブは1年前から関心　「有望なトップタレント」の位置付けに

高井の新天地での活躍に期待が高まる(C)Getty Images

若武者が欧州の地で再スタートを切る。

ブンデスリーガのボルシアMGは現地時間1月2日、トッテナムから日本代表DF高井幸大がレンタル移籍加入すると発表した。期間は今季終了まで。トッテナムでは出場機会を得られなかった21歳が、新たにドイツでの飛躍を目指す。

昨年夏の欧州移籍からおよそ7か月、負傷離脱などもありプレミアリーグでは出場ゼロと悔しさを味わった高井。だが、今回の移籍発表を受け、ドイツ国内ではすでにその実力を“即戦力クラス”と評する声も聞こえてきている。

現地ニュースメディア『Die heutigen Nachrichten』では、ボルシアMGが高井に対し、「1年前から関心を示していた」と振り返り、2025年8月まで在籍した板倉滉の後任として白羽の矢を立てていたと説明。その上で、「しかし、身長192センチのタカイの市場価値は急騰し、最終的に移籍金580万ユーロでプレミアリーグへ渡ることになった」と綴っている。

また同メディアは、レンタル加入が成立した現在の評価として、「タカイはクラブ内において、“有望なトップタレント”のカテゴリーに位置づけられている」などと指摘する。