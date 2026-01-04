巨人・山崎伊織投手が４日、都内で行われた新春トークショー後に取材対応し、ブルージェイズと４年総額６０００万ドル（約９４億円）で契約合意した岡本和真内野手について言及した。

昨季チームトップ１１勝の右腕は、不動の４番の移籍先決定について「おめでとうございます」と開口一番で祝福した。「（年齢は岡本が）２個上なんですけど、２個上とは思えないですよね」と長年ジャイアンツを支えてきた大黒柱へのリスペクトを示し「でも、本当に気さくにしゃべりかけてくれますし」と優しい人柄にも触れた。

岡本は２０１８年から６年連続３０本塁打を達成するなどＮＰＢ通算２４８本塁打、７１７打点をマーク。「誰が見ても、やっぱりメジャーに挑戦するべき人だと思うので。応援しない人は、いないと思います」と誇らしげに語った。

主砲が所属するブ軍は、昨年のワールド・シリーズでドジャーズと第７戦までもつれる死闘を演じたチーム。「そういう強いチームからオファーが来るというところ。さすが和真さんだなと思います」と敬意を表し「僕は僕でしっかりとジャイアンツのために頑張っていきたいと思います」とリーグ３位から覇権奪回に燃える今季への決意をにじませた。