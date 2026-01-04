◆第１０４回全国高校サッカー選手権 準々決勝 神村学園（鹿児島）４―１日大藤沢（神奈川）（４日・Ｕ等々力）

神村学園（鹿児島）は日大藤沢（神奈川）に４―１で勝利し、準決勝へ駒を進めた。

“倉中劇場”が等々力で繰り広げられた。神村学園のＦＷ倉中悠駕（３年）は前半２９分に３戦連続の先制弾を決めると、そこから爆発。後半１３分に２点目、同２３分に３点目を奪い、ハットトリックを達成。勢いは止まらず、２分後にはＣＫを頭で合わせて４点目を奪い、会場はどよめきが起こった。倉中は「自分が決めてやろうと気持ちがあった」と、大車輪の活躍に満足そうな表情を浮かべた。

これで大会６得点となり、同僚のＦＷ日高元（３年）を抜いて単独首位に浮上した。試合前には宮崎工で８強を経験した父の美行（よしゆき）さんから「得点王を目指して頑張れ」とメッセージをもらった倉中。ただ、目指すのは得点王だけにとどまらない。見据える先は、０８年度に鹿児島城西の大迫勇也が残した大会得点記録（１０点）。鹿児島のレジェンドで、２度のＷ杯を経験した元日本代表ＦＷの記録は大会開幕前から狙っているといい、「あと２試合で超して、自分が歴代トップになれるように頑張りたい」と言葉に力を込めた。

夏の総体に続き、冬の選手権も優勝すれば、１９７６年度の首都圏開催以降では史上６校目。夏の総体前後にＪ２いわきと水戸の練習にも参加した好調なストライカーが、チームを栄冠に導く。