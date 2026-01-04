米軍によるベネズエラに対する地上攻撃を巡り、高市首相は４日、自身のＸ（旧ツイッター）に「情勢の安定化に向けた外交努力を進める」と投稿した。

マドゥロ政権の正統性に疑義があった一方、米国による攻撃には国際法違反との指摘もあり、米国の行為を支持も批判もしなかった。

首相はＸで、「これまでも、ベネズエラでの民主主義が回復されることの重要性を訴えてきた」と主張した。日本を含む先進７か国（Ｇ７）は昨年１月、ベネズエラのニコラス・マドゥロ大統領が大統領選での不正疑惑が残る中で就任式を行ったとして、「民主正統性の欠如」を非難する外相声明を出していた。

外務省は４日、北村俊博外務報道官の談話を発表したが、「我が国は国際法の原則の尊重を重視してきた」と一般論を述べるにとどめた。国際法に反すると米国を批判する国もあるが、米国との同盟関係に配慮したためとみられる。

日本にとって、ベネズエラは主要な貿易相手国ではなく、「情勢が日本の国益にほとんど影響しないので、米国の行動の善悪を判断する必要がない」（政府関係者）との事情もある。

ただ、与野党からは米国の行動を批判する声も上がった。自民党の小野寺五典・安全保障調査会長は４日、自らのＸに「『力による現状変更』そのもので、中露を非難する論拠に矛盾する」と指摘。立憲民主党の野田代表は三重県伊勢市での記者会見で「国際法に照らして正当性があるのか極めて疑問だ」と述べた。