新日本プロレス４日東京ドーム大会で、東京五輪柔道１００キロ級金メダルのウルフアロン（２９）が、衝撃のプロレスデビュー。ＮＥＶＥＲ無差別級王者のＥＶＩＬを逆三角絞めで失神させ、レフェリーストップ勝ちで同王座奪取に成功した。

試合後のウルフはほっとした表情で「今日からやっとプロレスラーになった。正直、今日の試合はビギナーズラックみたいな部分が大きい。ＥＶＩＬからすると僕の技がわからない中で、ここからが本当の戦い。どんなに研究、対策されてもその上をいけるように精進して、高みを目指していきます」と、柔道出身らしく謙虚に語った。

ウルフは柴田勝頼と石井智宏のＮＥＶＥＲ無差別級戦を見て、プロレスに引き込まれただけに「取ることができ感無量です」といい「このベルトに見合うレスラーになりたい」。ドームの大観衆からはウルフコールも浴び「たくさんの方が応援してくれて、力になった。意識とは違うところで体が動いた」とプロレスファンの後押しも得た。頭は丸刈りにして、着ていた柔道衣を脱いで入場した。「これから先、柔道着を着ることはないというアピールだった」という。

この日引退した棚橋弘至のハイフライフロー（フロッグスプラッシュ）を放った。これには「棚橋さんの引退の日にデビューするのは、偶然が重なって僕も運命的なものを感じ、新たなハイフライフローをものにしたいと」とし、棚橋の必殺技を継承も誓う。ただ、アトランタ五輪レスリング金メダルで米ＷＷＥや新日本で活躍したカート・アングルの必殺技オリンピックスラムを使ったことには、オリンピック委員会を意識して「オリンピックスラムというのはやめてほしい」と笑みを浮かべた。

体形は筋骨隆々の肉体には変身できなったものの「これから体を絞っていければ」とさらなる進化を目指す。堂々としたファイトは、メディアの評価も爆上がりで、期待以上のデビュー戦となった。