BUDDiiS森愁斗、イベントの企画コーナーで腕を負傷 急遽出演見送りへ「多大なるご心配をお掛けいたしますことを心よりお詫び申し上げます」
【モデルプレス＝2026/01/04】BUDDiiSの森愁斗（SHOOT）が、1月4日に開催された「New Beginning Fes 2026」の企画コーナーにて負傷したことがわかった。
BUDDiiSの公式サイトでは、「本日BUDDiiSが出演しております『New Beginning Fes 2026』本番での企画コーナーにて、SHOOTが腕を負傷しました。医療機関の判断を受けた結果、この後の出演に関しましてはSHOOTの出演は見送らせていただきます」と報告。「ご理解のほど何卒よろしくお願いいたします」と呼びかけ、「ファンの皆様には多大なるご心配をお掛けいたしますことを心よりお詫び申し上げます」と結んでいる。
また「New Beginning Fes 2026」の公式X（旧Twitter）でも森の出演キャンセルを発表。「今後、関係各所と連携の上、適切な対応を行ってまいります。主催者として深くお詫び申し上げます。ご来場の皆様、ならびに関係者の皆様には、何卒ご理解を賜りますよう、お願い申し上げます」と伝え「なお、本件に伴うチケットの払い戻しなどは行いません。あらかじめご了承くださいませようお願い申し上げます」と呼びかけている。（modelpress編集部）
