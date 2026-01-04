¼«Ê¬¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç´¶À­¤òËá¤¯¤Ë¤Ï¡©¤Ò¤È¤ê»þ´Ö¤ò¤¼¤¤¤¿¤¯¤Ë²á¤´¤¹¡Ö¥³¥ó¥»¥×¥È½ñÅ¹¡×ÆÃ½¸

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´6Ëç)

¡Ö¤Ò¤È¤ê¤Î»þ´Ö¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È´¶¤¸¤¿¤é¡¢ËÜ¤òÆÉ¤à¤Î¤¬¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡ª¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¥¸¥ã¥ó¥ë¤ËÆÃ²½¤·¤¿¡Ö¥³¥ó¥»¥×¥È½ñÅ¹¡×¤ò3¤Ä¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤È¤Ï¾¯¤·µ÷Î¥¤òÃÖ¤¤¤Æ¡¢¡È¹¥¤­¡É¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤Ò¤È¤È¤­¤ò²á¤´¤»¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¥Ê¥·¤Ç¤¹♡

¥á¥í¥¦¤Ê¤·¤ã¤ì¤ß¥¹¥Ý¥Ã¥È¥­¡¼¥ï¡¼¥É­¤

#BOOK

¡Ö¤Ò¤È¤ê¤Î»þ´Ö¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È´¶¤¸¤¿¤é¡¢¼«Ê¬¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç´¶À­¤òËá¤±¤ë½ñÅ¹¤ØÂ­¤ò±¿¤ó¤Ç¤ß¤ë¤Î¤Ï¤¤¤«¤¬¡©

¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢¥¸¥ã¥ó¥ë¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥³¥ó¥»¥×¥È½ñÅ¹¤ò¤´¾Ò²ð¡£¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤È¤Ï¾¯¤·µ÷Î¥¤òÃÖ¤¤¤Æ¡¢¡Ö¹¥¤­¡×¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤Ò¤È¤È¤­¤ò²á¤´¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£

Check! À¾ÆüÊëÎ¤ BOOK APARTMENT

Ìó150¿Í¤ÎÃª¼ç¤Ç¤Ä¤¯¤ë¥·¥§¥¢·¿½ñÅ¹

31cm³Ñ¤ÎËÜÃª¤ò1¸Ä¤º¤ÄÂß¤·½Ð¤·¡¢150¿Í¤ÎÃª¼ç¤Ç±¿±Ä¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦»Â¿·¤Ê¥³¥ó¥»¥×¥È¡£Ãª¼ç¤Ï½ÐÈÇ´Ø·¸¼Ô¤äËÜ¹¥¤­¤Î¸Ä¿Í¤Ê¤ÉÂ¿¼ïÂ¿ÍÍ¡£»×¤¤¤Î¤Ä¤Þ¤Ã¤¿1ºý¤Ë½Ð²ñ¤¨¤ë¾ì½ê¡£

INFORMATION

½»¡§ÅìµþÅÔ¹ÓÀî¶èÀ¾ÆüÊëÎ¤5-21-1 À¾ÆüÊëÎ¤¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë1F
±Ä¡§12:00¡Á20:00
µÙ¡§·îÍË¡¢²ÐÍË
Instagram¡§@book_apartment_nnp

Check! ¤ê¤ó¤Æ¤ó¼Ë

¸ÀÍÕ¤Î¥»¥ó¥¹¤¬Ëá¤«¤ì¤ë¡¢»í¤äÃ»²Î¤Î¸Å½ñÅ¹

»í¡¦Ã»²Î¡¦¥¢¡¼¥È¥Ö¥Ã¥¯¤òÃæ¿´¤Ë°·¤¦¸Å½ñÅ¹¡£À¸¿è¤ÎËÜ¹¥¤­¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¤¬¼è¤ê¤½¤í¤¨¤ëËÜ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢ÁÛÁüÎÏ¤È´¶¼õÀ­¤¬Ëá¤«¤ì¡¢¼«Ê¬¤Î»ëÌî¤¬¹­¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¡£

INFORMATION

½»¡§ÅìµþÅÔÉðÂ¢Ìî»ÔÀ¾µ×ÊÝ2-3-16-101
☎¡§0422-38-8983
±Ä¡§12:00 ¡Á19:00
µÙ¡§²ÐÍË
Instagram¡§¡÷rintensha

Check! SO BOOKS

ÁÏºî¤Î¥Ò¥ó¥È¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¡¢¥¢¡¼¥È¡õ¼Ì¿¿½¸¤ÎÀìÌçÅ¹

¥Ú¡¼¥¸¤ò¤á¤¯¤ë¤¿¤Ó¡¢¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Í¯¤­¾å¤¬¤ë¤è¤¦¤Ê³¤³°ºîÉÊ¤ä¥ô¥£¥ó¥Æ¡¼¥¸ËÜ¤¬½¸¤Þ¤ë½ñÅ¹¡£¹¥¤ß¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢Å¹¼ç¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Î1ºý¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤âÌ¥ÎÏÅª¡£

INFORMATION

½»¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¾å¸¶1-47-5
☎¡§03-6416-8299
±Ä¡§13:00¡Á18:00
µÙ¡§ÆüÍË¡¢·îÍË
Instagram¡§¡÷so_books_jp

Ê¸¡¿Å·°æ¶êÎÜ³¤¡¢ ¿ù»³½Õ²Ö¡¢ Âç·§¶ÜÆà

¤¢¤ï¤»¤ÆÆÉ¤ß¤¿¤¤

💖Æüº¢¤ÎÈè¤ì¤òÌþ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë♡ µÙÆü¤ËÎ©¤Á´ó¤ê¤¿¤¤¡Ú¿¢Êª¥¹¥Ý¥Ã¥È¡Û3Áª