jouetie×ジョジョの奇妙な冒険 ストーンオーシャン、限定コラボTシャツ&バッグが登場

レディースブランド「jouetie（ジュエティ）」から、アニメ『ジョジョの奇妙な冒険 ストーンオーシャン』とのスペシャルコラボが登場します。主人公・空条徐倫や個性豊かなキャラクターたちの世界観を、ファッションとして楽しめる魅力的なラインナップに落とし込んだ今回のシリーズ。Tシャツやシャツ、バッグなど日常で使いやすいアイテムがそろい、ジョジョファンはもちろん、おしゃれを楽しみたい女性にもおすすめです♡2025年12月11日(木)より先行予約が開始されています。

個性あふれるTシャツ&シャツが勢ぞろい

今回のコラボでは、アニメ『ジョジョの奇妙な冒険 ストーンオーシャン』のキャラクターや世界観を大胆に落とし込んだウェアが登場。

まず注目したいのが、スタイルを美しく見せる【フィットTシャツ】（7,920円）。オフホワイト、ブラック、ブルーの3色で、サイズはM。女性らしいシルエットが魅力です。

ゆったり着られる【オーバーTシャツ】（7,920円）も同じく3色展開でMサイズ。ストリート感のあるデザインが幅広いスタイルにマッチします。

さらに、コーデの主役になる【BIGシャツ】（13,200円）は、アイボリー、ブラック、ブルー、ミックスの4色展開。Mサイズのゆったりシルエットで、1枚でも羽織りでも活躍します。

コーデを格上げするミニボストンバッグ

ウェアだけでなく、バッグにも今回のコラボらしい遊び心をプラス。

【ミニボストンBAG】（12,100円）は、ブラックとシルバーの2色展開。サイズはFで、普段使いはもちろん、スタイリングのアクセントにもぴったりです。

ほどよいサイズ感ながら収納力があり、幅広いシーンで使えるアイテムに仕上がっています♪

心躍るコラボをいち早くチェックして

アニメの魅力をファッションとして楽しめる、jouetie×ジョジョの奇妙な冒険 ストーンオーシャンの特別なコラボシリーズ。

お気に入りのキャラクターをまとえるTシャツから、毎日に寄り添うバッグまで、ファンならずとも欲しくなるラインナップです♪

2025年12月11日(木)からはRUNWAY channelとZOZOTOWNにて先行予約がスタート。2026年2月中旬より店舗でも発売予定なので、ぜひ早めにチェックしてみてください。