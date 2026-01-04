SKE48大村杏（あんず＝20）と、河村優愛（ゆあ＝19）が4日、グループ初の衣装展となる「SKE48衣装展 17年変わらぬ熱衣（ねつい）」をアピールした。

この日は午前中にファンとともに新幹線に乗車し、衣装展開催記念のイベント「SKE48新幹線 全力走行 −いこーぜ！！！衣装展−」に参加。新幹線の車内でファッションショーを行うなど、斬新な企画でファンとの時間を楽しんだ。

下車後、衣装展へ移動し、歴代シングル曲の衣装や劇場公演で使用された衣装を前に目を輝かせた。

大村は衣装展開催を受けて「『制服の芽』公演の衣装がある。歴史のある公演で、今も行われている公演なので、すごく年季が入っていると思う。それも感じていただけますし、年季があるけどすごくきれいに保たれている衣装がSKE48にはたくさんあるので、ぜひ見ていただきたいです」と気持ちを込めた。

河村は「どこを見渡しても衣装だらけですごい。SKE48に包まれている感じがしました。細部までこだわっていて、衣装展の一部の壁が劇場と同じになっていて、すごいです。メンバーからのメッセージカードもあって、何度でも行きたくなるなって思います」と笑顔を見せた。おすすめ衣装は35枚目シングル「Karma」の衣装だという。「（同曲の衣装が）4種類くらいある中で、私が着ている形が展示されていて、感動しました」とうれしそうに笑った。

同衣装展は2日から12日まで、名古屋栄三越で開催されている。

◆大村杏（おおむら・あんず）2005年（平17）9月20日、愛知県生まれ。22年3月に11期生として加入。24年に32枚目シングル「愛のホログラム」で初選抜入りし、25年9月にはファースト写真集「杏仁豆腐」を発売。

◆河村優愛（かわむら・ゆあ）2006年（平18）1月31日、愛知県生まれ。23年10月に12期生として加入。25年3月発売の34枚目シングル「Tick tack zack」で初選抜入りし、同年4月からチームEに昇格し活動。