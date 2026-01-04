独身のいとこが亡くなりました。90歳の母親と72歳の未婚の姉がいますが、遺族年金は誰が受け取れる？
Q：独身のいとこが亡くなりました。90歳の母親と72歳の未婚の姉がいますが、遺族年金は誰が受け取ることになるのでしょうか？「先日、独身だった60代のいとこが亡くなりました。同居していたのは、90歳の母親と、結婚歴のない72歳の姉です。いとこは家計の中心で、年金を受け取り始めてからまだ2年ほどだったと思います。高齢の母よりも、未婚で収入の少ない姉が遺族年金を受け取ったほうがよいのでは、と感じていますが、実際には誰が受給対象になるのでしょうか？」（ムーミンさん）
A：姉（きょうだい）は遺族年金を受け取れません。要件を満たしていれば、90歳の母親が受給対象になります結論からお伝えすると、きょうだいは遺族年金の受給対象にはなりません。このケースで遺族年金を受け取れる可能性があるのは、90歳の母親になります。
遺族年金は、国民年金や厚生年金に加入していた人が亡くなったとき、生計を維持されていた遺族が受け取れる年金です。
遺族年金には、「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」があり、亡くなった方の加入制度によって内容が異なります。
遺族基礎年金を受け取れるのは、原則として……
・18歳到達年度の末日までの子（または20歳未満で一定の障害がある子）
・その子を養育している配偶者
に限られます。
ムーミンさんのいとこは独身で、お子さんもいないとのことですので、遺族基礎年金の受給対象者はいません。
いとこが会社員などで厚生年金に加入していた（または過去に加入していた）場合は、遺族厚生年金がもらえる可能性があります。
遺族厚生年金は、誰でも受け取れるわけではなく、受給順位が法律で定められています。原則として、配偶者や子が最優先で、次に父母、孫、祖父母と続きます。この順位の中に、きょうだいは含まれていません。
たとえ同居していて生活を支えてもらっていたとしても、姉が遺族厚生年金を受け取ることはできません。
今回のケースでは、要件を満たしていれば、90歳の母親が、遺族厚生年金の受給対象者になります。なお、亡くなったいとこが年金を受け取っていた期間が短くても、遺族年金を受け取れるかどうかには直接影響しません。
72歳の姉の生活が心配な場合、遺族年金とは別に、市区町村の福祉窓口や地域包括支援センターで相談することで、利用できる支援制度を整理してもらえます。
まずは年金事務所で遺族年金の受給可否を確認し、そのうえで自治体の福祉窓口にも相談してみるとよいでしょう。
監修・文／深川 弘恵（ファイナンシャルプランナー）
都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)