「実写矢野ちんすぎる」『ラヴ上等』出演者、完成度が高過ぎるコスプレ姿に反響！ 「本物すぎる」
Netflixにて配信中の恋愛リアリティ番組『ラヴ上等』に出演しているきぃーちゃんこときぃぃりぷ（鈴木綺麗）さんは1月3日、自身のXを更新。コスプレ姿を公開しました。
【写真】『君の届け』矢野あかねのコスプレ
コメントでは、「うわああああやねちゃんそのものだ！」「本物すぎる」「えー！！すごいすごい実写矢野ちんすぎる」「高校の先輩にいてほしい、絶対好きになってた」「めっちゃ雰囲気出てる。社会人になったらこんな感じなんだろうな」など絶賛の声が寄せられました。
「本物すぎる」鈴木さんは「君に届け 矢野あやね やってみたよ」とつづり、4枚の写真を投稿。人気漫画『君に届け』（集英社）のキャラクター・矢野あやねのコスプレ姿を披露しました。メイクや服装、髪型もキャラクターに寄せており、そっくりな姿に大きな反響が集まっています。
「加工で肌暗くしてもっとヌーディにしました」一方で「リップの色ヌーディーだともっとよき」「肌は白くしすぎず、ヌーディリップしてほしかった」といった声も。これを受けて、「取り急ぎ加工で肌暗くしてもっとヌーディにしました！」と加工した写真を公開。肌色が褐色寄りに、リップがヌーディな色味に代わっており、より本家に近づいた印象です。
(文:モリタアヤリ)