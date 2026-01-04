¡Ö¤¨¤Ã!?¤¨¤§¤§¡ª¡×¡Ö¼«Á³¤ÈÌÜ¤¬¹Ô¤¯¡×¥µ¥ó¥¸¥ã¥Ý½Ð±é¡¢¥»¥Í¥¬¥ë¿Í¤òÉã¤Ë»ý¤Ä½÷ÀÊ¸É®²È¤ËÃíÌÜ½¸¤Þ¤ë¡Ö¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÂç¡×¡Ö·ëº§¤·¤Æ¤ë¤Î!?¡×¤ÎÀ¼
¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¤ÇÆÈÆÃ¤ÎÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø
¡¡4Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ö¥µ¥ó¥Ç¡¼¡¦¥¸¥ã¥Ý¥ó¡×(TBS)¡£¥²¥¹¥È½Ð±é¤Î½÷ÀÊ¸É®²È¤ËSNS¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÏÊ¸É®²È¤Î°ËÆ£°¡ÏÂ¡£¥»¥Í¥¬¥ë¿Í¤ÎÉã¤ÈÆüËÜ¿Í¤ÎÊì¤ò»ý¤Ä29ºÐ¤Ï¡¢¥Í¥¤¥Ó¡¼¤È¥Û¥ï¥¤¥È¤ÎÁ¯¤ä¤«¤Ê°áÁõ¤Ë¿È¤ò¤Ä¤Ä¤ß¡¢»Ê²ñ¤ÎÇú¾ÐÌäÂê¤é¤È·Ú²÷¤Ê¥È¡¼¥¯¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡£
¡¡°ËÆ£¤µ¤ó¤ÎÅÐ¾ì¤ËSNS¤Ç¤Ï¡Ö¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÂç¡×¡Ö¤¨¤Ã¡ª¤¨¤§¤§¤§¡ª¥µ¥ó¥¸¥ã¥Ý¤Ë½Ð¤ë¤Ã¤Æ°Õ³°¡×¡Ö¤¨¤Ã·ëº§¤·¤Æ¤ë¤Î!?¡×¡ÖÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò½é¤á¤Æ¸«¤¿¡×¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤Ä¤±¤¿¤é½Ð¤Æ¤Æ°Ø»Ò¤«¤éÅ¾¤²Íî¤Á¤¿¡×¡Ö¼«Á³¤ÈÌÜ¤¬¹Ô¤¯Â¸ºß´¶¡×¡ÖÊÑ¤ÊÅÛ¤ä¤á¤¿¤¤¡£¤ÏÌ¾Ãø¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡¡°ËÆ£¤Ï¡¢Âç³ØÂ´¶È¸å¤ËÅê¹Æ¥µ¥¤¥È¡Önote¡×¤Î¥¨¥Ã¥»¥¤¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ìÊ¸É®²È¤Ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¡ÖÂ¸ºß¤ÎÂÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤°¦¤ª¤·¤µ¡×(KADOKAWA)¡Ö¥¢¥ï¥è¥ó¥Ù¤ÏÂç¾æÉ×¡×(¾½Ê¸¼Ò)¡Ö¤ï¤¿¤·¤Î¸À¤Ã¤Æ¤ë¤³¤È¡¢¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¤«¡£¡×(¸÷Ê¸¼Ò)¡ÖÊÑ¤ÊÅÛ¤ä¤á¤¿¤¤¡£¡×(¥Ý¥×¥é¼Ò)¤Ê¤É¥¨¥Ã¥»¡¼ËÜ¤òÂ¿¿ô½ÐÈÇ¤·ÏÃÂê¤Ë¡£¥â¥Ç¥ë¤ä¥é¥¸¥ª¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£