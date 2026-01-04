19ºÐ¤Çà18ºÐÇ¯¾åá¿Íµ¤MC·Ý¿Í¤ÈÅÅ·âº§...¡Ö¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×±ü¿¹»©·î¤ÎÇ¯²ì¾õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡ÖÎ®ÀÐ¤ËÍÄ¤¤¡×¡Ö¤¦¤Þ¤¤¤³¤È¤¤¤¯¡×¤ÈÃíÌÜ½¸¤Þ¤ë
21ºÐ¥¿¥ì¥ó¥ÈºÊà¥Ä¥¤¥ó¥Æ¡¼¥ë¥·¥ç¥Ã¥Èá
¡¡2023Ç¯¤Ë¤ªÃë¤Î´é¤È¤·¤Æ¤â¤ª¤Ê¤¸¤ß¿Íµ¤·Ý¿Í¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÇ¯²ì¾õ¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö2026Ç¯¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤¦¤Þ¤¹¡×¡Ö¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¤È»×¤¦¤Þ¤¹¡×¡Ö¤ª»Å»ö¤¤¤Ã¤Ñ¤¤´èÄ¥¤ëÇ¯¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤¦¤Þ(12Ç¯Á°¤Î¸áÇ¯¤Î¼Ì¿¿¤âÅº¤¨¤Æ)¡×¤È´³»Ù¤ÎÇÏ¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Ä¥¤¥ó¥Æ¡¼¥ë¤Î¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡¢ÀÖ¤Ë¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¥á¥ê¡¼¥´¡¼¥é¥ó¥É¤ÎÇÏ¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢±ü¿¹»©·î(21)¡£¤Þ¤¿¡¢Æ±¤¸¾ì½ê¤Ç»£±Æ¤·¤¿¤È»×¤ï¤ì¤ë12Ç¯Á°¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤âÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡É×¤Ï¡¢¤ªÃë¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó)¤ÇMC¤òÌ³¤á¤ë¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Ï¥é¥¤¥Á¡×´ä°æÍ¦µ¤(39)¤Ç¡¢23Ç¯¤Ë·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Åö»þ¡¢±ü¿¹¤Ï19ºÐ¤Ç18º¹º§¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡¡21ºÐ¤Î¿·Ç¯¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¤¦¤Þ¤¤¤³¤È¤¤¤¯¤µ¡×¡Ö¤³¤È¤è¤í¡¼ Î®ÀÐ¤ËÍÄ¤¤¡×¡Ö¥á¥ê¡¼¥´¡¼¥é¥ó¥É¤Ç¤Î¼Ì¿¿ÁÇÅ¨¡×¡Ö³Î¤«¤ËÇ¯Îðº¹¤Ï¤¢¤ë¤±¤É¡¢¥Ï¥é¥¤¥Á¤ÏÄ¶Çä¤ì¤Ã»Ò¡×¡Ö¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¤¤Ê¤¡¡×¡Öº£¤äÇ¯¤Îº¹¤Ê¤ó¤Æ´Ø·¸¤Ê¤¤¡×¤ÈÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£