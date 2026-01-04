巨人の泉口友汰内野手が４日、都内のホテルで行われた「新春トークショー〜読売ジャイアンツ２０２６〜」に出席。米大リーグ・ブルージェイズと４年契約で合意した岡本和真選手について「和真さんだったら、活躍してくれる」と話した。

泉口は昨オフの自主トレで岡本に弟子入りし、昨季は１３３試合で打率・３０１、６本塁打、３９打点でベストナインを獲得するなど大ブレーク。トークショーでは、チーム内で彼氏にするなら？という問いでも「和真さん」と即答するほどで、「普段あんな感じですけど、野球になったらすごく真面目というか、しっかり考えを持ってもう何事もされているっていうことは、そばで見させてもらった。あれだけ結果を出されているっていうことは、その裏付けがちゃんとあるんだなっていう風には、一緒にいさせてもらってすごく感じました」とそのすごさを説明した。

また山崎伊織投手も「誰が見てもメジャーに挑戦するべき人だと思うので。応援しない人はいない」と先輩へエール。「そういう（ワールドシリーズまで進出した）強いチームからオファーが来るというところは、やっぱりすごい、さすが和真さんだなと思いますし、僕は僕でしっかりとやることをやって、ジャイアンツのために頑張っていきたいと思います」と話した。