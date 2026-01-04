落語家・立川志らく（62）が1日放送のTOKYO MX「志らく・伯山の言いたい放だい元日SP」（木曜後3・00）に出演し、高校野球の7イニング制について語る場面があった。

日本高野連は昨年12月5日、大阪市内で理事会を開き「7イニング制等高校野球の諸課題検討会議」による審議結果が報告された。注目を集めた7回制については、熱中症対策などの観点から28年度からの同制度導入を提言する踏み込んだ内容となった。今回の理事会での可否決定を見送り、審議継続となった。

7イニング制の導入について「私は絶対ダメだと思う」と物申した志らく。「時間のこともあるし、夏の暑さってこともあるんだけど。ただ、過去の記録が全部変わってしまう。そこから一回区切らないといけなくなっちゃう。ピッチャーとか打者の記録とかを全部変えていないといけないわけでしょう?それはおかしいよねって」と私見を展開した。

また「ドームでやりゃいいんだよ。開閉式にすりゃいいんだもん」というと、伯山は「もっとないんですか?居酒屋でおじさんとしゃべってるみたいで」とツッコミを入れていた。