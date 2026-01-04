◆第１０４回全国高校サッカー選手権 準々決勝 神村学園（鹿児島）４―１日大藤沢（神奈川）（４日・Ｕ等々力）

日大藤沢は神村学園ＦＷ倉中に４得点を許し、力負け。０―２の後半１７分にＤＦ小林昴瑠（すばる、３年）が１点を返したが、その後２失点を喫した。２０１４年度以来１１大会ぶりの４強を逃した。

元日本代表ＭＦ中村憲剛氏の長男・ＭＦの龍剛（りゅうご、２年）は先発して後半１９分までプレー。「神村学園さんが強かった。もっと自分たちのサッカーを出したかったが、全員が１２０％で戦った」と潔く語った。「嫌でも注目される苦しい中ではあったが、大好きな３年生たちと日本一を目指そうとやってきた。やりきったなというのが第一の感想。絶対にここに戻ってきて、先輩たちの思いを胸に頑張りたい」と前を向いた。

後半１０分からは、元日本代表ＭＦ藤本淳吾氏の長男でＭＦの歩優（あるま、３年）が今大会初出場した。「自分が出せる全力は出せたので悔いはない形で終われた。選手権に出られたことは、自分の人生で間違いなく一個刻まれること。この経験を生かしていきたい」と振り返り、大学進学を予定する今後に向け、「お父さんの背中を追ってプロに行きたいという気持ちはあるが、僕自身は藤本歩優としてやっていきたい」と晴れやかな表情を浮かべた。

日大藤沢・佐藤輝勝監督「（相手が）強かったなという印象。対策も考えたが、真っ向勝負ということで、前からボールを奪う、ゴールを奪うことを１年間やってきたので、勇気を持ってやってくれた。それでも際のところで、相手の方が上で、失点につながってしまった」