昨年１１月の電撃入団発表を経て、１２月にプロレス再デビューを果たしたタレントのフワちゃんが、人気芸人家族と過ごした年始の様子を報告した。

フワちゃんは４日までに自身のインスタグラムを更新。「ＨＡＰＰＹ ＮＥＷ ＹＥＡＲ！！！！！！ ２０２６年、ゥチらの努力が花ひらく年になりますょぅに 年初めはシソンヌの長谷川さんの家族に混ぜてもらって山梨へ遠出」と記し、お笑いコンビ「シソンヌ」の長谷川忍一家と山梨を訪れたショットをアップ。

「両国まで応援に来てくれた長谷川さんの子供は、乳幼児にして完全にプロレスに目覚めてました『いっぱい食べないとフワちゃんに勝てないよ』っていう雑な声かけでやる気出して食べる姿、さすがに愛おしすぎだろ いつでも背中は貸すぜ！共に強くなろう！ ァタシもァンタも、良い年にするぞー！」とつづった。

この投稿には、「きゃあ かわいい」「投稿が増えてうれしいです」「元気そうで嬉しい」「映え写真いっぱい！」「フワちゃんと長谷川さんファミリー、変わらず仲良しで嬉し」などのコメントが寄せられた。

お笑いタレント・やす子にＳＮＳで不適切な投稿を行い、２４年８月に芸能活動を休止。２５年１１月に活動再開を発表した。プロレスは２２年１０月のスターダムの大会でデビューを果たしており、今回が再デビュー戦となった。