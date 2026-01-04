タレント香取慎吾（48）が4日、10日から読売テレビで始まる初の関西ローカルレギュラー番組「しんごの芽(芽は絵文字)」（土曜後11・30）の紹介番組に出演。人生で初めてDMを送った相手を告白した。

この日は初回放送に先立って、舞台裏に密着したVTRが放送された。番組では、香取とともに番組を進行する月替わりの「マンスリーMC」も登場し、1月のマンスリーMCは「令和ロマン・高比良くるま」と明かされ、香取は「楽しみですね」とつぶやいた。

実は香取は「くるまさんと会いたくて、僕が人生で初めてDMをこっちから送るっていうね」と告白。「何とかつながれて、今回ご一緒できるようになった」と共演するために、DMを送ったことを振り返った。

ファンなのか？と思わせるラブコールだが、香取は「じゃあ、令和ロマン、くるまさんをどこまで知っているのか…何にも知らない！」とまさかの関係性に笑うしかなかった。

一方のくるまは「本当に初対面だと思います。なんなんですか？と思いました。だって、DMが来てんだもん。インスタのDM開いて『香取慎吾』って書いてるの見たことあります？」と苦笑い。そんな2人のトークは、初回放送でお楽しみに、と予告された。

「しんごの芽(芽は絵文字)」は、新たな「未来のヒット番組」を見つけるべく、さまざまなテレビ企画のタネを検証し可能性を探る番組で、香取はMCを担当する。