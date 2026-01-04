彼女と付き合えて最高に幸せなときに、彼女の本性を知ってしまうとショックですよね。早めに知れたことはせめてもの救いかもしれませんが、人間不信に陥ってしまうでしょう。今回は、初デート翌日に彼女に悪口を言われていてショックを受けた話をご紹介いたします。

あげたプレゼントを侮辱

「大学で一目惚れした子にアプローチして、付き合うことができたんです。そして初デートの日。誕生日が近い彼女に、サプライズでプレゼントを渡そうと思って、事前にアクセサリーを買っておきました。デートの帰り際にプレゼントを渡すと、彼女はとても喜んでくれたのですが……。

翌日、大学に行くと彼女が食堂で友達と話しているところに遭遇しました。話しかけようとしたら『昨日彼氏とデートしたんだけどさ』『プレゼントがダサすぎて！』『デートまではよかったんだけどね』『とりあえず付き合ってキープしておくけど、あのセンスのなさはヤバすぎる』と俺の悪口を言っていたんです。彼女がそんなことを思っていたなんて知らなかったし、なによりも性格の悪さに引きました……。その後、彼女とは自然消滅しましたね」（体験者：20代 男性・学生／回答時期：2025年10月）

▽ 彼女のことを思って選んだプレゼントを、友達にネタとして話していたらショックですよね。もし好みじゃないものだとしても、わざわざ人に言いふらしてバカにするのはよくありません。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。