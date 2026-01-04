■全国の5日（月）の天気

仕事始めの5日は、冬型の気圧配置が続き、北日本には強い寒気が流れ込みそうです。北日本の日本海側や北陸は雪が降り、ふぶく所がありそうです。

北陸付近は、大気の状態が非常に不安定となるため、落雷や激しい突風に注意が必要です。九州も午前を中心に雨が降るでしょう。太平洋側は、晴れ間の出る所が多い見込みですが、にわか雨やにわか雪の所がありそうです。

気温は、北日本で4日より低くなるでしょう。朝は札幌で-8℃まで下がりそうです。日中も、北日本は気温が低く、北海道は広く真冬日となるでしょう。西・東日本は、朝の冷え込みが緩み、日中の最高気温は、関東から九州で10℃〜13℃くらいの所が多い見込みです。

予想最低気温（前日差）

札幌　　　-8℃（ -5　真冬並み）
仙台　　　 0℃（±0　12月下旬）
新潟　　　 1℃（ -2　平年並み）
東京都心　 2℃（＋1　平年並み）
名古屋　　 2℃（＋2　12月下旬）
大阪　　　 5℃（＋2　12月中旬）
広島　　　 3℃（＋2　12月下旬）
高知　　　 3℃（＋4　12月下旬）
福岡　　　 7℃（＋3　12月上旬）
鹿児島　　 7℃（＋1　12月中旬）
那覇　　　14℃（＋2　真冬並み）

予想最高気温（前日差）

札幌　　　-4℃（ -3　真冬並み）
仙台　　　 6℃（±0　平年並み）
新潟　　　 3℃（ -2　真冬並み）
東京都心　14℃（＋3　12月上旬）
名古屋　　12℃（＋3　12月中旬）
大阪　　　12℃（＋3　12月中旬）
広島　　　12℃（＋5　12月中旬）
高知　　　13℃（±0　平年並み）
福岡　　　11℃（±0　平年並み）
鹿児島　　14℃（ -1　12月下旬）
那覇　　　22℃（＋2　12月中旬）

■全国の週間予報

6日以降も、日本海側は雪や雨の降る日が続くでしょう。8日と10日から11日頃は、冬型の気圧配置が強まって風が強まり、ふぶく所がありそうです。太平洋側は、晴れて空気の乾燥した状態が続く見込みです。火の取り扱いにご注意ください。

気温は北日本で6日にかけて低く、青森でも6日は最高気温が-2℃と、真冬日になりそうです。西・東日本は、6日以降10℃前後の所が多く、ほぼ平年並みの寒さが続きそうです。