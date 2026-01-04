■全国の5日（月）の天気

仕事始めの5日は、冬型の気圧配置が続き、北日本には強い寒気が流れ込みそうです。北日本の日本海側や北陸は雪が降り、ふぶく所がありそうです。

北陸付近は、大気の状態が非常に不安定となるため、落雷や激しい突風に注意が必要です。九州も午前を中心に雨が降るでしょう。太平洋側は、晴れ間の出る所が多い見込みですが、にわか雨やにわか雪の所がありそうです。

気温は、北日本で4日より低くなるでしょう。朝は札幌で-8℃まで下がりそうです。日中も、北日本は気温が低く、北海道は広く真冬日となるでしょう。西・東日本は、朝の冷え込みが緩み、日中の最高気温は、関東から九州で10℃〜13℃くらいの所が多い見込みです。

予想最低気温（前日差）

札幌 -8℃（ -5 真冬並み）

仙台 0℃（±0 12月下旬）

新潟 1℃（ -2 平年並み）

東京都心 2℃（＋1 平年並み）

名古屋 2℃（＋2 12月下旬）

大阪 5℃（＋2 12月中旬）

広島 3℃（＋2 12月下旬）

高知 3℃（＋4 12月下旬）

福岡 7℃（＋3 12月上旬）

鹿児島 7℃（＋1 12月中旬）

那覇 14℃（＋2 真冬並み）

予想最高気温（前日差）

札幌 -4℃（ -3 真冬並み）

仙台 6℃（±0 平年並み）

新潟 3℃（ -2 真冬並み）

東京都心 14℃（＋3 12月上旬）

名古屋 12℃（＋3 12月中旬）

大阪 12℃（＋3 12月中旬）

広島 12℃（＋5 12月中旬）

高知 13℃（±0 平年並み）

福岡 11℃（±0 平年並み）

鹿児島 14℃（ -1 12月下旬）

那覇 22℃（＋2 12月中旬）

■全国の週間予報

6日以降も、日本海側は雪や雨の降る日が続くでしょう。8日と10日から11日頃は、冬型の気圧配置が強まって風が強まり、ふぶく所がありそうです。太平洋側は、晴れて空気の乾燥した状態が続く見込みです。火の取り扱いにご注意ください。

気温は北日本で6日にかけて低く、青森でも6日は最高気温が-2℃と、真冬日になりそうです。西・東日本は、6日以降10℃前後の所が多く、ほぼ平年並みの寒さが続きそうです。