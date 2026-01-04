◇第104回全国高校サッカー選手権準々決勝 大津1―2流通経大柏（2026年1月4日 浦和駒場）

大津（熊本）が8強で姿を消した。前回大会の3回戦で敗れた流通経大柏（千葉）にリベンジを狙ったが、1―2で逆転負け。培ってきたパスサッカーを展開し、前半21分にMF山本翼のゴールで先制したが、同26分、34分に喫した連続失点が重く響いた。

山城朋大監督は「自分たちの距離感でサッカーができて、先制点を取るところまでは良かった。前半は最悪でも1―1で、と思っていたが、見事にセットプレーでやられた。用意していた部分はあったが、リードされると難しい。まだまだだなと感じながら最後は終わってしまった」と振り返った。

先制点をアシストしたエースのFW山下虎太郎は「選手権で優勝するためにサッカーに打ち込んできた。悔しいですけど、やれることは今日出し切ったので後悔はない」とすがすがしい表情で言った。

3大会前に大津で4強入りした兄・基成さんを追って進学し、昨夏の全国高校総体では得点王に輝いた。今春から産業能率大に進学予定で、「最終的にはプロを目指している」と次のステージを見据えた。