「逃走中」開始10分で早くも2人確保「復活を信じてる」「早すぎる展開」視聴者驚きの声続々
【モデルプレス＝2026/01/04】1月4日、フジテレビ系「逃走中2026新春SP〜最速スプリンターと開運ダルマ〜」（19時〜）が放送された。開始10分で2人が確保された展開に反響が寄せられている。
【写真】「逃走中」開始10分で確保された“カワイイ”アイドル
今回の「逃走中」はお台場の新たなランドマークとして誕生した「トヨタアリーナ東京」を舞台に、90分逃げ切ることができたら賞金54万円に加え、さらなる副賞が用意されていると説明された。
しかし、最初はそこまで広大ではないエリアにハンター4体とかなりハードルの高い挑戦に逃走者たちは驚き。5分30秒頃（残り84分30秒頃）にふかわりょう、9分30秒頃（残り80分30秒頃）にCANDY TUNEの立花琴未と次々に確保され、衝撃が走った。この展開に、視聴者からは「さすがに早すぎる展開」「どうなっちゃうんだろう」「復活を信じてる」「残りのみんな頑張って！」などの反響が寄せられている。
「逃走中2026新春SP〜最速スプリンターと開運ダルマ〜」には、2025年の世界陸上で日本を沸かせたアスリートから、俳優、アーティスト、人気芸人ら総勢15人が参戦。2026年番組のスタートを飾る逃走劇を逃げ切り、その栄光を手にすべく、ハンターたちとの勝負に挑む。今回は、ゲーム攻略を左右する縁起の良い「キーアイテム」がフィールド各所に出現。それらのアイテムが逃走者たちの欲望を掻き立て、ゲームを混乱へと陥れる。
池田直人（レインボー）
伊沢拓司
岩崎大昇（KEY TO LIT／※「崎」は正式には「たつさき」）
小池祐貴
小手伸也
ジャンボたかお（レインボー）
立花琴未（CANDY TUNE）
田中卓志（アンガールズ）
中島ひとみ
HIKAKIN
ヒコロヒー
ふかわりょう
MAKI（&TEAM）
宮世琉弥
やす子
（modelpress編集部）
情報：フジテレビ
【Not Sponsored 記事】
