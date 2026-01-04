「それ可愛い♡」→ 実は【しまむら】なんです！ 高見えすんごい！「ナロースカート」

コーデにスタイルアップ効果と華やかさが欲しいなら、柄や素材感に特徴のあるナロースカートがおすすめです。今回紹介する【しまむら】のナロースカートなら、コーデを格上げできるかも。高見えが狙えて、大人コーデを華やかに見せてくれそうな、センスのいいスカートをぜひチェックしてみて。

斜めチェックとシルエットで縦ラインを強調

【しまむら】「チェックスエポンナローSK」\1,089（税込）

落ち着いたブラウン系の色味で、大人コーデにさりげない華やかさをプラスするスカート。斜めに配置されたチェック柄とナローシルエットが縦ラインを強調し、下半身をすらっと見せてくれるかも。甘くなりすぎないので柄物が苦手な人でも取り入れやすく、コーデのあか抜けを実感できそうです。

ふわっと質感で高見えしそうなスカート

【しまむら】「TT ＊ YUU ジャギーNSK」\2,420（税込）

ふわっとしたシャギー素材で、コーデを華やかに演出できそうな高見えスカート。デザインはシンプルなので、存在感のある柄入りのセーターとも好相性です。ウエストゴムで楽ちん、バックスリット入りで足さばきがよさそうなのも高ポイント。「とても合わせやすくて着回し力抜群」と@chii_150cmさんもお気に入りのようです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@chii_150cm様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M