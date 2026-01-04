元ＡＫＢ４８でタレントの柏木由紀が４日までにＳＮＳを更新。「紅白歌合戦」のオフショットを公開して話題になっている。

自身のインスタグラムに 元ＡＫＢ４８のタレントで実業家としても活躍する小嶋陽菜とのツーショットを披露。「紅白歌合戦」出演時に着用していた衣装で互いに肩を寄せ合う写真をアップした。柏木は「あけましておめでとうございます ２０２６年はどんなことにも楽しく前向きにチャレンジしていく１年にしたいです」と新年の抱負をつづると、続けて「ということでまず最初のチャレンジ 勇気を出して小嶋さんと２ショット！！撮ってもらいました〜にゃんわげ」と記した。最後に「ということで皆様！今年もどうぞよろしくお願いいたします」と挨拶で締めて投稿した。

この投稿に「ことよろ にゃんわげのツーショット観れて、嬉しいよ いろいろ挑戦するゆきりん楽しみにしてるよ」「２人のツーショット凄くいいね。可愛い」「ゆきりんさん、こじはるさん可愛い Ｇｒｅｅｎ Ｆｌａｓｈだ〜」「明けましておめでとうございます このツーショットもまた最高の景色だと思います」などのコメントが寄せられている。