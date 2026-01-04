Saucy Dog、アリーナツアー開催決定
Saucy Dogが9月から、全国5カ所8公演アリーナツアー＜Saucy Dog ARENA TOUR 2026-2027 NEW GAME ＋＞の開催を発表した。
これはバンド結成の地、大阪でSaucy Dogのワンマン公演としては最多動員を記録した＜Saucy Dog DOME LIVE 2026A NEW DAWN＞のステージ上で発表され、満員の観客からは大歓声が巻き起こった。
Saucy Dogのオフィシャルファンクラブでは、チケット予約が始まっている。
＜Saucy Dog ARENA TOUR 2026-2027 NEW GAME ＋＞
2026年
9月19日（土）GLION ARENA KOBE
開場17:00 開演18:00
9月20日（日）GLION ARENA KOBE
開場16:00 開演17:00
10月10日（土）真駒内セキスイハイムアリーナ
開場16:00 開演17:00
12月15日（火）TOKYO ARIAKE ARENA
開場18:00 開演19:00
12月16日（水）TOKYO ARIAKE ARENA
開場18:00 開演19:00
12月23日（水）マリンメッセ福岡A館
開場18:00 開演19:00
2027年
1月13日（水）愛知 日本ガイシホール
開場18:00 開演19:00
1月14日（木）愛知 日本ガイシホール
開場18:00 開演19:00