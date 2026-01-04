Saucy Dogが9月から、全国5カ所8公演アリーナツアー＜Saucy Dog ARENA TOUR 2026-2027 NEW GAME ＋＞の開催を発表した。

これはバンド結成の地、大阪でSaucy Dogのワンマン公演としては最多動員を記録した＜Saucy Dog DOME LIVE 2026A NEW DAWN＞のステージ上で発表され、満員の観客からは大歓声が巻き起こった。

Saucy Dogのオフィシャルファンクラブでは、チケット予約が始まっている。