◆新日本プロレス「ＷＲＥＳＴＬＥ ＫＩＮＧＤＯＭ ２０ ｉｎ 東京ドーム 棚橋弘至引退」（４日、東京ドーム）観衆４万６９１３（超満員札止め）

柔道の東京五輪１００キロ級金メダリストで新日本プロレスのウルフアロンが４日、東京ドームでのプロレスデビュー戦でＮＥＶＥＲ無差別級王者で「Ｈ．Ｏ．Ｔ」ＥＶＩＬに挑戦し勝利した。

日本人五輪金メダリストのプロレス転向は史上初。入場で頭を丸め、白い柔道着で登場したウルフは、柔道着を脱ぎ捨てると、黒いショートタイツ、黒いリングシューズでリングインした。

注目の一戦でＥＶＩＬへラリアット、ブレーンバスター、エルボードロップのプロレス技を豪快に披露。場外戦でＥＶＩＬのセコンド「Ｈ．Ｏ．Ｔ」メンバーに袋だたきにされ、ＥＶＩＬからイス攻撃を受ける洗礼を浴びたが、一本背負いで逆襲。乱入した「Ｈ．Ｏ．Ｔ」を払い腰などの柔道殺法で蹴散らした。

さらにＥＶＩＬが放った白い粉を顔面に浴びると、スコーピオンデスロックで捕獲。ドームに「ウルフコール」がわき起こりロープへ逃げると大歓声。パワースラム、アングルスラムでたたき込み、ボディスラムから「行くぞ！」と雄たけびをあげ、トップロープからこの日、引退する棚橋弘至の必殺技「ハイフライフロー」をさく裂させた。

超満員札止めのドームが熱狂する中、「Ｈ．Ｏ．Ｔ」の乱入でテーブル攻撃を顔面に浴び、さらに固定したテーブルにあおむけにさせられ、ドン・ファレのボディプレスを受け圧殺される危機。ＥＶＩＬのＥＶＩＬを浴びたがカウント２で返し、逆十字から三角絞めで絞め上げ、レフェリーが試合を止め劇的勝利を飾った。

正確な記録は定かではないが、デビュー戦でのタイトル奪取は、快挙。ベルトを腰に巻いたウルフは、大歓声を全身に浴びリングを下りた。

バックステージでウルフは「これまで長い道のりを歩いてきて柔道を２３年間やってきて。それを去年の６月に引退して、そこから新日本プロレス入団という新しい道が始まりました。今日からやっとプロレスラーになれました。正直、今日の勝利はビギナーズラックみたいな部分が大きいと感じています。ＥＶＩＬからすると僕の技がわからない中での戦いだったので、ここからが本当の戦いだと思っています。どんだけ研究されても対策されても、その上を行けるプロレスラーを目指して、日々精進してもっともっと高みを目指していきます。今日からプロレスラー、ウルフアロンをよろしくお願いいたします」と明かした。

頭を丸めた理由を「プロレスラーになると決めた段階でデビュー戦の日は坊主にしようと考えていた。新日本プロレスでゼロからイチからプロレスにするのであれば、試合当日に坊主にしていこうとずっと考えていました」とし、この日午前１０時半に丸めたことを明かした。

試合を振り返り「これだけ大勢の人が見てくれるなかで試合をしたのは、僕の人生で初めてでとても大きな経験になりましたし、今日だけではなくこれからもずっとこれだけの人数に見られながら試合がしたいと思いました」と明かした。

デビュー戦で王者になったことに「感無量です。ただ、満足せず精進したいと思います」とかみしめた。プロレスの難しさを問われ「柔道という競技は対戦相手にだけ全集中してきたんですけど、たくさんの観客の方が応援してくれて力になると感じました。広い視野でやっていかないといけないと感じました」と振り返った。

ハイフライフローは「自分で練習しました。棚橋さんの許可は得ました。棚橋さんが引退する日で僕がデビューする日で…偶然が重なってこの日になって、運命的なものを感じましたし、棚橋さんのハイフライフローを自分のものにしたいと思いました」と打ち明けた。

今後の目標を「身近な目標はプロレスラーとして日々成長していくこと。大きな夢はＩＷＧＰの世界ヘビー級のベルトを取ることです」と誓った。

五輪との違いを「別の緊張感でした。この時間に試合することは柔道ではなかったので、朝起きてから試合までこんなに時間があくというのは緊張感が高まる時間は多い感じがしました」と打ち明けた。

自己採点を聞かれ「無我夢中でやっていたのでわからないですね。点数つけるほど落ち着いてないですね」と答えた。

柔道着を脱ぎ捨てた理由を「新日本プロレスに入るにあたって今日の入場だけは、最初、柔道着を着ようと思っていたんです。柔道という競技からプロレスへ転向する意味で。これから先、柔道着を着て戦うことはないアピールをしたかった」と告白した。

引退する棚橋へ「棚橋さんが残してくれることをしっかりと目に焼き付けて、これからのプロレス人生の糧にしたいと思います」と誓った。

デビュー２戦目は５日の大田区総合体育館大会。王者としてプロ２戦目に挑む。