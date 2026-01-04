期限付き移籍から完全移籍へと移行

FC東京は1月4日、サガン鳥栖から期限付き移籍していたFWマルセロ・ヒアンが完全移籍にて加入することを発表した。

昨季からチームを支えていたブラジル人ストライカーの残留決定に、SNS上では「役者は揃った」と反響を呼んでいる。

現在23歳のマルセロ・ヒアンは、ブラジルのADコンフィアンサやECバイーアを経て、2022年8月に横浜FCへ加入した。2024年からはサガン鳥栖でプレーし、2025シーズンは期限付き移籍でFC東京に所属。昨年は公式戦35試合13ゴールと、188cm、83kgの恵まれた体格を活かし得点を重ねた。

完全移籍加入が決まったマルセロ・ヒアンは、クラブを通じて「2026シーズンもみなさんにお会いできることを楽しみにしています。そして、クラブの目標をすべて達成できることを願っております」と決意を示した。

FC東京は今オフ、MF山田楓喜（京都サンガF.C.）、DF橋本健人（アルビレックス新潟）、FW長倉幹樹（浦和レッズ）、GK田中颯（徳島）らを獲得しており、大型補強が続いている。SNSでは「待ってた」「きたー！」「メンツはマジで過去1」「完璧な補強」「嬉しい知らせが！」「これでFWも揃ったね」「クラブは頑張りましたね」「どうした東京！？」「ブラジル人エース候補」「今年の東京えぐいぞ」「やばい、優勝しちゃう」「まだ23歳。東京のエースとなれ！！」「マジか！」「役者は揃った」といったコメントが寄せられて、ブラジル人エースに注目が集まっていた。（FOOTBALL ZONE編集部）