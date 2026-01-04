新年一発目の試合で再び王座に返り咲いた日本人女子レスラーが決意の投稿。喜びを隠しきれない表情に多くのファンもお祝いのコメントを寄せている。

【画像】日本人美女、嬉しさを隠しきれない“万感”自撮りショット

WWE女子スーパースターのジュリアが2日、自身のX（旧ツイッター）を更新。同日（日本時間3日）に放送された「SMACKDOWN」にてWWE女子US王座を“奪還”し、勝利に耽るロッカールームでの自撮りショットを公開した。

代名詞“美しき狂気”と背中に刻まれたレザージャケットの衣装で登場したこの日のジュリアは、今年11月に自身が保持するWWE女子US王座を奪われた因縁の相手、チェルシー・グリーンと対戦。正面からぶつかれば相手ではないと言わんばかりに、卑劣な手段でタイトルを強奪されたチェルシーを圧倒。王座を奪還してみせた。

ジュリアは英語で「ここから始まる。本気で戦いたいなら、私のところに来い。見せてやるよ」と力強くコメント。ここからの防衛ストーリーに向け意気込みを見せた。ファンも「おめでとう、真のチャンプ」「タイトルは本来の場所に戻った」「当然の結果だ」「新年早々、素晴らしいスタートを切ったね」と祝福のコメントを送っていた。

この日の放送では第3団体「NXT」から新たに昇格するとみられるジョーディン・グレースも登場。放送時間も拡大され、ジュリアが持つUS王座をめぐる争いもさらに過熱するだろう。新年早々に王座を取り戻した彼女の2026年の活躍に注目だ。

