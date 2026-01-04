『冒険者ライセンスを剥奪されたおっさんだけど、愛娘ができたのでのんびり人生を謳歌する』テレビアニメ化
『冒険者ライセンスを剥奪されたおっさんだけど、愛娘ができたのでのんびり人生を謳歌する』（略称：冒険者ライセンス）がテレビアニメ化されることが発表された。あわせて、少女ラビと流れ者になったダグラス、朝日を受けた2人を描いた特報ビジュアル＆アニメロゴが公開され、原作の斧名田マニマニ氏、キャラクター原案の藤ちょこ氏よりお祝いコメントとイラストが到着した。
【画像】新たに描き下ろし！『冒険者ライセンス』キャラ原案者お祝いイラスト
本作は、GAノベルから発売中の大人気ライトノベルシリーズ。構成・渡辺樹氏、作画・唯浦史氏によるコミカライズと合わせシリーズ累計220万部（紙、電子含む）を突破している。
物語の主人公は、かつては最強の魔術師として伝説になっていたダグラス。しかしおっさんと言われる年になり、体は衰え、冒険者ライセンスを剥奪されてしまう。流れ者になったダグラスは、呪われた少女ラビと出会い、身寄りのない彼女と旅を続けることを決意する。難関クエストをこなし、立ち寄った先で人助けをし、美味しい料理に笑顔がこぼれる。本当の父娘のように絆を深めながら、ふたりの冒険は続いていく。
■斧名田マニマニ氏コメント
『冒険者ライセンスを剥奪されたおっさんだけど、愛娘ができたのでのんびり人生を謳歌する』、まさかのアニメ化です!!こんな日が来るなんて想像もしていませんでした。執筆当初は小さな物語でしたが、こうして多くの方に届く形となり、胸がいっぱいです。長い間、応援してくれた皆さん、本当にありがとうございます。ぜひ動くダグラスとラビたちを一緒に見届けてください！
■藤ちょこ氏コメント＆お祝いイラスト
『冒険者ライセンスを剥奪されたおっさんだけど、愛娘ができたのでのんびり人生を謳歌する』アニメ化決定おめでとうございますありがとうございます!!応援してくださった読者の皆様のおかげです。イラストでお手伝いさせていただいた身としてうれしい限りです〜！動いて喋るラビに早く癒されたい！もちろんダグラスの活躍も楽しみ…！
