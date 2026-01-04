GoodsPress Web編集部員が2025年ガチで使った厳選アイテム15選

【GoodsPress Web編集部員 2025年ベストバイ】

モノメディアであるGoodsPress Web編集部員5人が2025年に買ったモノとは。

人生初の高額ソファ、朝のコーヒータイムを格上げする電動グラインダーといった大人買いで日常と趣味をランクアップしてみたり、健康管理を後押しする体組成計やスマートウォッチ、野菜生活をラクにするキャベツスライサーなどで生活を変えてみたりと、

1年を振り返って本当に使ったモノだけを厳選。便利さと満足感、健康も手に入れた2025年のベストバイを、5人分まとめてご紹介！

1. “清水買い”決行！お価格以上の満足感を実感した3大アイテム

2025年を振り返ると、Amazonでの購入はわずか56件とここ数年で最少。物欲が減ったわけではなく、本当に欲しいものに絞って出費を抑えた結果です。その中で思い切った「清水買い」を敢行した1年でもありました。

人生初のソファ、TRUCK FURNITURE「FK SOFA Jr. 2-SEATER」や、毎朝のコーヒータイムを格上げする電動グラインダー varia「varia VS3 2nd」、憧れだったクーラーボックス、YETI「タンドラ35」は、どれどデザイン・機能性・質感を兼ね備え、価格以上の満足感をもたらしました。2025年は「本当に欲しいものを選んで手に入れる」ことで、日常や趣味の時間が豊かになった1年でした。

>> 【2025年ベストバイ】“大人だから”を言い訳に清水買いした極上アイテム3選

2. 検査結果を受けて決意！体を変えるための3つの相棒



食事改善と運動習慣を身につけるために、生活を支える3つのアイテムを導入。

それが、オムロンの体組成計「カラダスキャン KRD-608T2」と、スマートウォッチ「Google Pixel Watch 4」、そして「キャベツ スライサー BS-271」。

これらを使って約8カ月、体重だけでなく血液検査の数値も改善！ 中でも最も価値を感じたのは体組成計でした。まさに健康管理の重要性を実感した1年となりました。

>> 【2025年ベストバイ】健康に目覚めた年に買って良かった生活習慣を変えたアイテム3選

3. 仕事も日常も支えた効率化＆ケアアイテムの正解

作業効率化や動画制作に役立ったアイテム3点と、年齢を重ねたからこそ取り入れてよかった身だしなみケア用品2点。

Ankerの大容量モバイルバッテリーにHuionの左手デバイス「Keydial mini K20」。そしてRODEの小型マイク「VideoMic Me-C+」。続いてケア用品は、貝印の鼻毛カッターとセタフィルの保湿ローション。どれもいまや、無くてはならない必須アイテムです。

>> 【2025年ベストバイ】仕事効率化&動画編集に便利なアイテムと身だしなみケア5選

4. この冬、手放せなくなった実用派アイテムたち

今まさに活躍している“あったか系”アイテムの中でも使用頻度の高い3点をセレクト。

家の底冷え問題を解決してくれたテバのサンダル「REEMBER TERRAIN」に、革靴離れを食い止めたビルケンシュトックの「Blue Footbed」。そして都心生活に最適だったモンベルの超軽量ダウン「プラズマ1000 ダウンジャケット」。

どれも手放せないモノばかりです。

>> 【2025年ベストバイ】ダウンからインソールまで。現在進行系で使いまくっている3つの逸品たち



5. ミニマルな佇まいに宿る、大人のためのレザーバッグ

年の瀬を迎え、2025年を振り返る中で、印象深かったのは、数多く触れてきたアイテムの中でも「バッグ」との出合い。特に小ぶりなバッグを好んでいるものの、これまで理想的な一品にはなかなか巡り合えませんでしたが、アントラックの「CITY PLUS / The Bucket | Tote S 60361」は、その価値観を大きく変える存在となりました。

収納力やサイズ感も日常使いにちょうど良く、使い込むことでエイジングも楽しめるレザーバッグとして、2025年の個人的ベストバイとなりました。

>> 【2025年ベストバイ】見れば見るほど完璧。数あるバッグの中で今年最も“買って良かった”と思えたのは、老舗バッグメーカーが手掛けた一品

＜文／GoodsPress Web編集部＞

